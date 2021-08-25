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Son dakika haber... Almanya Başbakan Angela Merkel, Federal Meclis'te yaptığı konuşmada, "Afganistan'daki kazanımların korunması için Taliban ile görüşmeler devam...

Son dakika haber... Almanya Başbakan Angela Merkel, Federal Meclis'te yaptığı konuşmada, 'Afganistan'daki kazanımların korunması için Taliban ile görüşmeler devam...
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Edinilen son dakika haberine göre Almanya Başbakan Angela Merkel, Federal Meclis'te yaptığı konuşmada, "Afganistan'daki kazanımların korunması için Taliban ile görüşmeler devam etmeli" dedi.

Almanya Başbakan Angela Merkel, Federal Meclis'te yaptığı konuşmada, "Afganistan'daki kazanımların korunması için Taliban ile görüşmeler devam etmeli" dedi. - BERLİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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