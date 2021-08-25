Son dakika haber... Almanya Başbakan Angela Merkel, Federal Meclis'te yaptığı konuşmada, "Afganistan'daki kazanımların korunması için Taliban ile görüşmeler devam...

Edinilen son dakika haberine göre Almanya Başbakan Angela Merkel, Federal Meclis'te yaptığı konuşmada, "Afganistan'daki kazanımların korunması için Taliban ile görüşmeler devam etmeli" dedi.