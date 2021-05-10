Son dakika haber | Aksaray'da serinlemek için baraj gölüne giren 2 çocuğun cesedi bulundu
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Son dakika haber | Aksaray'da serinlemek için baraj gölüne giren 2 çocuğun cesedi bulundu

Son dakika haber | Aksaray'da serinlemek için baraj gölüne giren 2 çocuğun cesedi bulundu
Anadolu Ajansı / Zekeriya Karadavut - Haberler | Güncel

Son dakika haberlerine göre Aksaray'ın Ortaköy ilçesinde serinlemek için baraj gölüne girerek boğulan 14 yaşlarındaki 2 çocuğun cenazeleri toprağa verildi.

Aksaray'ın Ortaköy ilçesinde serinlemek için baraj gölüne girerek boğulan 14 yaşlarındaki 2 çocuğun cenazeleri toprağa verildi.

İlçeye bağlı Gökler köyünde yaşayan Muhammet Sevim (14) ile arkadaşı Ahmet Bektik (14), serinlemek için köylerindeki Bozkır baraj göletine girdi.

Çocuklarından haber alamayan ve yaptıkları aramada çocukların elbiselerini göletin yakınlarında bulan aileler, durumu jandarmaya bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen İlçe Jandarma Komutanlığı, sağlık, AFAD ve UMKE ekipleri ile Su Altı Arama Timi, çocukların bulunması için çalışma başlattı.

Olay yerine gelen Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu, arama çalışmalarını takip etti.

AFAD Su Altı Arama Timinin gölette yaklaşık dört saat süren arama çalışmaları sonucu, Sevim ve Bektik'in cansız bedenleri 5 metre aralıklarla bulundu.

Çalışmaları izleyen aile bireyleri, cesetlerin sudan çıkartılmasıyla sinir krizi geçirdi.

Cesetler, otopsi için Ortaköy Devlet Hastanesine götürüldü.

Öte yandan, Sevim ve Bektik ailelerinin 4'er kız çocuklarının bulunduğu, kaybettikleri oğullarının ise Ortaköy Devlet Hastanesinde aynı gün doğdukları öğrenildi.

Otopsinin ardından ailelere teslim edilen 2 çocuğun cenazeleri, köy mezarlığının yanında kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

Tören sırasında çocukların yakınları gözyaşı döktü.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerinin alındığı cenazeye, Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu, Ortaköy Belediye Başkanı Ali Rıza Özdemir, AK Parti İl Başkanı Hüseyin Altınsoy ve kısıtlı sayıda aile yakını katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zekeriya Karadavut

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