Son dakika haber | Aksaray'da hafif ticari aracın motosiklete çarptığı kazada 5 yaşındaki çocuk öldü, 3 kişi de yaralandı

Gelen son dakika haberlerine göre Aksaray'ın Eskil ilçesinde hafif ticari aracın motosiklete çarpması sonucu 5 yaşındaki çocuk öldü, kardeşi ve babası ile ticari aracın sürücüsü yaralandı.