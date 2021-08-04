Son dakika haber: Akdeniz Belediyesi, yangın bölgesinde yaraları sarmaya devam ediyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haber: Akdeniz Belediyesi, yangın bölgesinde yaraları sarmaya devam ediyor

Son dakika haber: Akdeniz Belediyesi, yangın bölgesinde yaraları sarmaya devam ediyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Son dakika haberleri: Akdeniz Belediyesi, Aydıncık ve Silifke'de çıkan orman yangınlarından etkilenen vatandaşlara gıda, giyim ve kişisel malzeme dağıtımı yapmaya devam ediyor.

Akdeniz Belediyesi, Aydıncık ve Silifke'de çıkan orman yangınlarından etkilenen vatandaşlara gıda, giyim ve kişisel malzeme dağıtımı yapmaya devam ediyor. Belediye ekipleri, bölgedeki hayvanlar için de mama, su ve yem desteği sağlıyor.

Mersin'in merkez ilçe Akdeniz Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Başkanı Muhammet Mustafa Gültak'ın talimatı üzerine orman yangınlarının başladığı ilk günden itibaren harekete geçen belediye ekipleri; gönüllülerin de desteğiyle bir yandan yangınlardan etkilenen vatandaşların yarasını sarıyor, diğer yandan bölgede yaşayan diğer canlılar için su, mama ve yem desteğini sürdürüyor.

Annelere 'Hoş Geldin Bebek' çantası, çocuklara kıyafet ve oyuncak

Akdeniz Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, belediyeye ait araçlara yükledikleri çeşitli ihtiyaç malzemelerini bölgeye ulaştırarak gıda, giyim ve kişisel ihtiyaç ürünlerinin dağıtımını gerçekleştirdi. Ekipler, yeni doğum yapmış anneler ile bebek bekleyen annelere 'Hoş Geldin Bebek' çantası da dağıttı. Küçük çocukları da unutmayan ekipler, onları da kıyafet, ayakkabı ve oyuncaklarla sevindirdi. Bölgede yaşayan üreticilere ait büyükbaş ve küçükbaş hayvanlar için yem, sokaklarda yaşaya can dostları için de mama dağıtıldı.

Öte yandan Akdeniz Belediyesi tarafından Silifke ve Aydıncık'ın farklı bölgelerinde çıkan orman yangınlarından etkilenen bölgelere gönderilen personel de hem arazözler hem de iş makineleri ile teyakkuz halinde bekliyor ve yer yer diğer ekiplerle birlikte soğutma çalışmalarına katılıyor. - MERSİN

Son dakika haber: Akdeniz Belediyesi, yangın bölgesinde yaraları sarmaya devam ediyor
Son dakika haber: Akdeniz Belediyesi, yangın bölgesinde yaraları sarmaya devam ediyor
Son dakika haber: Akdeniz Belediyesi, yangın bölgesinde yaraları sarmaya devam ediyor
Son dakika haber: Akdeniz Belediyesi, yangın bölgesinde yaraları sarmaya devam ediyor
Son dakika haber: Akdeniz Belediyesi, yangın bölgesinde yaraları sarmaya devam ediyor
Son dakika haber: Akdeniz Belediyesi, yangın bölgesinde yaraları sarmaya devam ediyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Murat Kurum Bülent Turan Mustafa Varank Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Seda Sayan Yıldız Tilbe Şeyma Subaşı Aleyna Tilki
Spor Burak Elmas Rıza Kayaalp Meliha İsmailoğlu Busenaz Sürmeneli Hatice Kübra İlgün
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son dakika haber: Akdeniz Belediyesi, yangın bölgesinde yaraları sarmaya devam ediyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 4.8.2021 11:11:36. #1.16#

title