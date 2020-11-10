Son dakika haber! AK Parti Trabzon İl Başkan aday adaylığını açıklamak isterken polisin 'pandemi' uyarısı ile karşılaştı

Son dakika habere göre Trabzon İli Tüm Muhtarlar Derneği Başkanı Metin Kaya hakkında AK Parti Trabzon İl Başkanlığı aday adaylığını açıklamak için düzenlediği basın toplantısında İl Hıfzıssıhha Kurulu'nun pandemi nedeniyle almış olduğu "kapalı alanda toplantı yapılamaz" kuralını ihlal etmekten adli ve idari işlem yapıldı.

Trabzon İli Tüm Muhtarlar Derneği Başkanı Metin Kaya hakkında AK Parti Trabzon İl Başkanlığı aday adaylığını açıklamak için düzenlediği basın toplantısında İl Hıfzıssıhha Kurulu'nun pandemi nedeniyle almış olduğu "kapalı alanda toplantı yapılamaz" kuralını ihlal etmekten adli ve idari işlem yapıldı.

Zorlu Grand Otel'de bugün bir basın toplantısı düzenleyerek AK Parti Trabzon İl Başkan aday adaylığını açıklamak isteyen Trabzon İli Tüm Muhtarlar Derneği Başkanı Metin Kaya, Trabzon Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin uyarısı ile karşılaştı. Görevli polislerin pandemi kurallarını ihlal ettiği ve İl Hıfzıssıhha Kurulu'nun pandemi nedeniyle almış olduğu "kapalı alanda toplantı yapılamaz" kuralına uymadığı gerekçesiyle basın toplantısına izin vermeyeceğini belirtmesi üzerine kısa süreli gerginlik yaşandı.

Toplantı sonrası polis karakoluna götürülen Metin Kaya'ya 170 kişilik grupla basın açıklaması yaptığı bunun İl Hıfzıssıhha Kurulu'nun pandemi nedeniyle almış olduğu "kapalı alanda toplantı yapılamaz" kararına aykırı bir durum olduğu belirtilerek hakkında adli ve idari işlem yapıldı. - TRABZON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı