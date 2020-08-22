AK Parti Milletvekili Cemal Öztürk: Dereli'deki sel felaketinde 3 kişinin kayıp olduğu yönünde bilgi geldi AK Parti Giresun Milletvekili Cemal Öztürk, Dereli ilçesindeki sel felaketinde 3 kişinin kaybolduğunu belirterek, "Bölgedeki HES kapaklarının açıldığı yönünde gelen ihbarlar da var. Bunlarla ilgili DSİ yetkililerinden bilgi almaya çalışıyoruz" dedi.

AK Parti Giresun Milletvekili Cemal Öztürk, Giresun'un başta Dereli ve Yağlıdere ilçelerinde olmak üzere büyük bir afetle karşı karşıya olduğunu belirterek "Şu ana kadar 3 kişinin Dereli ilçesinde selde kaybolduğu yönünde bilgi geldi; konu araştırılıyor" dedi.

Giresun'da bugün yoğun bir yağmur yağışı yaşandığını belirten Öztürk "Yetkililerle sürekli görüşerek afet ile ilgili bilgi almaya çalışıyoruz. Valilikçe bir kriz masası oluşturuluyor. Şuana kadar Yağlıdere ve Dereli ilçelerine sahilden ulaşım sağlanamıyor. Şu ana kadar 3 kişinin Dereli ilçesinde kayıp olduğu yönünde bilgi geldi. Konu araştırılıyor. Bölgedeki HES kapaklarının açıldığı yönünde gelen ihbarlar da var. Bunlarla ilgili DSİ yetkililerinden bilgi almaya çalışıyoruz. Giresun bir afetle karşı karşıya devletimiz milletimizin yanındadır" dedi.

SABAH SAATLERİNDE DE İSTİNAT DUVARI ÇÖKMÜŞTÜ

Giresun'da etkili olan sağanak yağış nedeniyle cadde ve yollar göle dönerken, 2 binanın çevresindeki istinat duvarı çöktü. Bir araç çöken duvarın altında kalırken, ölen ya da yaralanan olmadı.

Kaynak: İHA