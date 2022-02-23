Son dakika haber: AK Parti'li Şen: Milletimizin teveccühü için önce gönlünü kazanmamız lazım

Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şen, "Teşkilat seferde olursa o teşkilata zafer gelir' dedik. O yüzden sürekli sefer, sürekli zafer' dedik. Fakat bu milletimizin bize teveccühü ile alakalı bir şey. Eğer milletimiz teveccüh ederse kazanabiliriz. Milletimiz oy verirse, o bizden yana bakarsa, onunla aynı ufuklara bakarsak kazanabiliriz. O yüzden milletimizin teveccühü için öncelikle milletimizin gönlünü kazanmamız lazım" dedi.

Ak Parti Ar-Ge ve Eğitim Başkanlığı tarafından düzenlenen 'Teşkilat Akademisi'nin diploma töreni genel merkez binasında gerçekleştirildi. Törene, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şen, AK Parti Kadın Kolları Genel Başkanı ve Düzce Milletvekili Ayşe Keşir ile AK Parti Gençlik Kolları Genel Başkanı Eyyüp Kadir İnan ve çok sayıda parti üyesi katıldı.

Gençlik Kolları Genel Başkanı Eyyüp Kadir İnan da gençlerin toplumda önemli bir yeri olduğunu ve son zamanlarda 'Z kuşağı' tanımlaması ile gençlerin belirli bir profil içinde sıkıştırılmaya çalışıldığını ifade ederek, "Bu tanım sadece belirli bir yaş aralığını tanımlamak için kullanılsaydı bir problem yoktu ama bu tanım; tanım sınıfından ziyade adeta bir gençlik profiline döndü. Gençler ayrı bir sosyolojik yapı olarak incelendiğinde konunun etraflıca değerlendirilmesi maalesef pek mümkün gözükmüyor. Aile değerlerinin muhalif, özgürlükçü, kalıplara gelemeyen, ailevi ve ahlaki değerlere sahip olmadıkları gibi bu değerleri sığ bulan, anne ve babasını dinlemeyen, geleneksel ve İslami olanı bugüne ait görmeyen, küreselcilerin 'moda ve popüler' diye dayattıkları 'cool' bir tarzı içselleştiren ve bu yüzden ana muhalefetin istediği bir gençlik bu. Şunu söylemem lazım ki Cumhuriyet Halk Partisi yıllarca bu milleti tanımadı. Bu gençleri tanımadı. Nasıl ki 1960'larda, 1970'lerde jakoben bir tarzda bu milleti tanımadılarsa bu gençliği de hiçbir zaman tanımadılar. Yanlış okuma yapıyorlar. Gençlerin bu toplumun mayası ile yoğrulduklarını unutuyorlar" ifadelerini kullandı.