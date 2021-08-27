Son dakika haber... Afganistan'daki terör saldırıları sonrası havalimanı çevresinde önlemler arttırıldı
Son dakika haberler: Afganistan'ın başkenti Kabil'de Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı'nın bulunduğu bölgedeki terör saldırılarında 110'dan fazla kişi hayatını kaybetmesinin ardından, havalimanı çevresinde geniş çaplı güvenlik önlemleri alındı.
Afganistan'ın başkenti Kabil'de Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı'nın bulunduğu bölgedeki terör saldırılarında 110'dan fazla kişi hayatını kaybetmesinin ardından, havalimanı çevresinde geniş çaplı güvenlik önlemleri alındı. Bu önlemler kapsamında havalimanına giden yol trafiğe kapatıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Sayed Khodaiberdi Sadat