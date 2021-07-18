Son dakika haberi | Adana, Hatay ve Mersin'deki trafik kazaları KGYS kameralarında
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haberi | Adana, Hatay ve Mersin'deki trafik kazaları KGYS kameralarında

Anadolu Ajansı - Haberler | Güncel

Edinilen son dakika haberine göre Adana, Hatay ve Mersin'de meydana gelen bazı trafik kazaları, Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameralarınca görüntülendi.

Adana, Hatay ve Mersin'de meydana gelen bazı trafik kazaları, Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameralarınca görüntülendi.

Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Başkanlığınca paylaşılan görüntülerde bu yılın mayıs ve haziran ayında kurallara uymayan sürücülerin karıştığı bazı kazalar yer alıyor.

Kayıtlarda, Adana'da kavşakta bir otomobilin motosikletliye çarpması, Hatay'da kaygan yolda motosikletinin devrilmesi sonucu sürücünün yolda sürüklenme anı bulunuyor.

Diğer görüntülerde ise Mersin'de yaşanan iki kazada, kavşakta iki otomobilin çarpışması yer alıyor.

Son dakika haberi | Adana, Hatay ve Mersin'deki trafik kazaları KGYS kameralarında
Son dakika haberi | Adana, Hatay ve Mersin'deki trafik kazaları KGYS kameralarında
Son dakika haberi | Adana, Hatay ve Mersin'deki trafik kazaları KGYS kameralarında
Son dakika haberi | Adana, Hatay ve Mersin'deki trafik kazaları KGYS kameralarında

Kaynak: Anadolu Ajansı

Son dakika haberi: Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, Mersin ve Hatay'daki orman yangınlarıyla ilgili konuştu Açıklaması
Son dakika haberi: Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, Mersin ve Hatay'daki orman yangınlarıyla ilgili konuştu Açıklaması
Son dakika haberleri: Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Mersin'in Aydıncık ve Hatay'ın Hassa ilçelerinde iki gün önce çıkan orman yangınlarının kontrol altına...
Son dakika haberleri: Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Mersin'in Aydıncık ve Hatay'ın Hassa ilçelerinde iki gün önce çıkan orman yangınlarının kontrol altına...
Son dakika! Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Mersin'in Aydıncık ilçesinde iki gün önce çıkan orman yangınıyla ilgili 4 kişinin gözaltına alındığını...
Son dakika! Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Mersin'in Aydıncık ilçesinde iki gün önce çıkan orman yangınıyla ilgili 4 kişinin gözaltına alındığını...
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Ali Babacan Ahmet Davutoğlu Mustafa Destici Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Tolga Akış Hande Yener Acun Ilıcalı Şahan Gökbakar
Spor Aytaç Kara Mehmet Topal Ahmet Ağaoğlu Ahmet Nur Çebi Volkan Demirel
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son dakika haberi | Adana, Hatay ve Mersin'deki trafik kazaları KGYS kameralarında - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 18.7.2021 10:39:59. #1.14#

title