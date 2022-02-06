Son dakika haber! Adana'da otomobilinde silahlı saldırıya uğrayan baba öldü, kızı yaralandı - Haberler
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Son dakika haber! Adana'da otomobilinde silahlı saldırıya uğrayan baba öldü, kızı yaralandı

AA, Mutlu Güney - Güncel
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Son dakika haber! Adana'da otomobilinde silahlı saldırıya uğrayan baba öldü, kızı yaralandı

Son dakika gündem haberi: Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde otomobilinde silahlı saldırıya uğrayan baba hayatını kaybetti, 9 yaşındaki kızı yaralandı.

ÇUKUROVA, ADANA (AA) - Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde otomobilinde silahlı saldırıya uğrayan baba hayatını kaybetti, 9 yaşındaki kızı yaralandı.

Ahmet Sapmaz Bulvarı'nda, kızı B.E'nin (9) de bulunduğu 01 AGC 447 plakalı otomobiliyle evine giden Kaya E. (37) konutlarının bulunduğu siteye aracıyla girdiği sırada silahlı saldırıya uğradı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, Kaya E'nin sürücü koltuğunda hayatını kaybettiğini, kızı B.E'nin de kolundan yaralandığını belirledi.

B.E. ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Olayı duyarak bölgeye giden baba ve kızının yakınları, gözyaşı döktü.

Polis, olay yerinden kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

AA / Mutlu Güney - Güncel

Çukurova, Polis, Adana, Güncel, Haber

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