Son dakika haber | Adalet Bakanı Gül, İzmir Adalet Sarayı'nda incelemelerde bulundu
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Son dakika haber | Adalet Bakanı Gül, İzmir Adalet Sarayı'nda incelemelerde bulundu

31.10.2020 19:45 | Son Güncelleme: 31.10.2020 19:49

Gelen son dakika haberlerine göre Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün adliye binasına gelişi Bakan Gül'ün binada incelemelerde bulunması Bakan Gül'ün açıklamaları İZMİR - Adalet Bakanı Abdulhamit Gül İzmir Adalet Sarayı'nda incelemelerde bulunarak İzmir Cumhuriyet Başsavcısı Kamil Erkut Güre'den bilgi aldı.

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün adliye binasına gelişi

Bakan Gül'ün binada incelemelerde bulunması

Bakan Gül'ün açıklamaları

İZMİR - Adalet Bakanı Abdulhamit Gül İzmir Adalet Sarayı'nda incelemelerde bulunarak İzmir Cumhuriyet Başsavcısı Kamil Erkut Güre'den bilgi aldı.

Son dakika haber | Adalet Bakanı Gül, İzmir Adalet Sarayı'nda incelemelerde bulundu
Son dakika haber | Adalet Bakanı Gül, İzmir Adalet Sarayı'nda incelemelerde bulundu
Son dakika haber | Adalet Bakanı Gül, İzmir Adalet Sarayı'nda incelemelerde bulundu
Son dakika haber | Adalet Bakanı Gül, İzmir Adalet Sarayı'nda incelemelerde bulundu

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Alican Koç

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