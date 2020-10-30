Son dakika haber... ABD'li uzmanlardan 'çifte pandemi' uyarısı
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Son dakika haber... ABD'li uzmanlardan 'çifte pandemi' uyarısı

30.10.2020 23:25 | Son Güncelleme: 30.10.2020 23:29
Son dakika haber... ABD'li uzmanlardan 'çifte pandemi' uyarısı

Son dakika haber... ABD'nin Kaliforniya eyaletinde bir kişi hem koronavirüs (Covid-19) hem de mevsimsel gribe aynı anda yakalandı.

ABD'nin Kaliforniya eyaletinde bir kişi hem koronavirüs (Covid-19) hem de mevsimsel gribe aynı anda yakalandı. Sağlık uzmanları, halkı mevsimsel grip aşısı olmaları konusunda uyardı.

ABD'nin Kaliforniya eyaletindeki Sacramento kentinin Salano ilçesinde bir kişi hem koroanvirüse hem de mevsimsel gribe aynı anda yakalandı. ABD'deki sağlık uzmanları, mevsimsel grip aşısının koronavirüse karşı hayati önem taşıdığını ifade etti. Salano İlçesi'nden Dr. Bela T. Matyas, mevsimsel gribin bağışıklık sistemini zayıflattığının altını çizerek, "Bu kış hem COVID-19 hem de mevsimsel grip olasılığıyla, herhangi bir hastalığa yakalanmak bağışıklık sisteminizi zayıflatabilir ve sizi diğer hastalığa karşı daha savunmasız hale getirebilir" dedi.

ÇİFTE PANDEMİ TEHLİKESİ

Sağlık uzmanları, aynı anda hem koronavirüse hem de mevsimsel gribe yakalanma olasılığının bir 'twindemic' (çifte pandemi) tehlikesi oluşturabileceği konusunda uyarıda bulundu.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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