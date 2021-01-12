Son dakika haber... ABD İç Güvenlik Bakanlığını vekaleten yürüten Chad Wolf istifa etti
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Son dakika haber... ABD İç Güvenlik Bakanlığını vekaleten yürüten Chad Wolf istifa etti

12.01.2021 01:39 | Son Güncelleme: 12.01.2021 01:42
Son dakika haber... ABD İç Güvenlik Bakanlığını vekaleten yürüten Chad Wolf istifa etti

Son dakika haberlerine göre ABD'de İç Güvenlik Bakanlığını vekaleten yürüten Chad Wolf, görevinden istifa ettiğini duyurdu.

ABD'de İç Güvenlik Bakanlığını vekaleten yürüten Chad Wolf, görevinden istifa ettiğini duyurdu.

ABD'de 6 Ocak'taki Kongre baskınının ardından Beyaz Saray'dan ve Trump kabinesinden istifalar sürüyor.

ABD İç Güvenlik Bakanlığı görevini vekaleten yürüten Wolf, yaptığı yazılı açıklamada, gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere görevinden ayrıldığını duyurdu.

Normal şartlarda görevini, Joe Biden'ın göreve geleceği 20 Ocak tarihine kadar sürdürmeyi planladığını belirten Wolf, son dönemde yaşanan olaylar nedeniyle görevini bırakma kararı aldığını belirtti.

Wolf, yerine Federal Acil Durum Yönetim Ajansı Başkanı Pete Gaynor'un Bakan vekilliği görevine geleceğini kaydetti.

ABD'de geçen haftaki Kongre baskınının ardından Ulaştırma Bakanı Elaine Chao ve Eğitim Bakanı Betsy DeVos görevlerinden istifa etmişti.

Trump, Wolf'un adaylığını geri çekmişti

Öte yandan, Wolf, 7 Ocak sabahı yazılı bir açıklama yayımlayarak, Kongre baskınını kınamıştı.

Bu açıklamadan birkaç saat sonra Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamada, Trump'ın 3 Ocak'ta Wolf'u İç Güvenlik Bakanlığını sürdürmesi için aday gösterdiği ancak bu adaylığın Trump tarafından geri çekildiği belirtilmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Dildar Baykan

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