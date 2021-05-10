ABD'de tarihi Katolik kilisesinde yangın

ABD'nin Pensilvanya eyaletindeki tarihi Aziz Leo Kilisesi'nde yangın çıktı.

ABD'nin Pensilvanya eyaletindeki tarihi Aziz Leo Kilisesi'nde yangın çıktı.

ABD'nin Pensilvanya eyaletindeki Philadelphia kentinin Tacony semtinde bulunan ve 1884 yılında inşa edilen tarihi Aziz Leo Kilisesi'nde yangın çıktı. Yangında kilisenin çatısı kullanılamaz hale geldi.İtfaiye ekipleri, yangını kontrol altına alırken, çıkış nedenini belirlemek üzere incelemelerin sürdüğü bildirildi. Yerel medya, yangında can kaybı ya da yaralanma olmadığını duyurdu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı