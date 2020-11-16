Son dakika haber | ABD'de koronavirüs alarmı: Mahkumlar 2 dolara ceset taşıyor
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Son dakika haber | ABD'de koronavirüs alarmı: Mahkumlar 2 dolara ceset taşıyor

16.11.2020 09:59 | Son Güncelleme: 16.11.2020 10:06
Son dakika haber | ABD'de koronavirüs alarmı: Mahkumlar 2 dolara ceset taşıyor

Son dakika haberleri... ABD'de koronavirüs bulaşan kişi sayısı son 24 saatte 164 bin 959 artarak, 11 milyon 235 bin 666'ya çıktı.

ABD'de koronavirüs bulaşan kişi sayısı son 24 saatte 164 bin 959 artarak, 11 milyon 235 bin 666'ya çıktı. Ülkede rekor seviyeye çıkan koronavirüs nedeniyle El Paso hapishanesindeki mahkumların, saati 2 dolara koronavirüsten ölenleri mobil morglara taşıdığı görüntülendi.

ABD'de koronavirüs bulaşan kişi sayısı son 24 saatte 164 bin 959 artarak, 11 milyon 235 bin 666'ya çıktı. Ülkede virüs sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı ise son 24 saatte 1254 artarak 251 bin 285'e ulaştı. Rekor seviyeye ulaşan koronavirüs ölümleri nedeniyle hastanelerde yer kalmayan ülkede, cesetlerin taşınması için mahkumlardan yardım istendi.

SAATTE 2 DOLARA MORGA CESET TAŞIYORLAR

 Teksas eyaletinde bulunan El Paso hapishanedeki mahkumların saati iki dolara, koronavirüste ölenleri mobil morglara taşıdığı görüntülendi. Görüntülerin basına sızmasının ardınndan bir çok kişi olaya tepki gösterdi.

ABD'DE SON DURUM

ABD'de koronavirüs bulaşan kişi sayısı son 24 saatte 164 bin 959 artarak, 11 milyon 235 bin 666'ya çıktı. Ülkede virüs sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı ise son 24 saatte 1254 artarak 251 bin 285'e ulaştı. 

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

İlgili Haberler

Son dakika haber | (Ek görüntülerle) İSTANBUL'DA TOPLU TAŞIMA ARAÇLARINA KORONAVİRÜS DENETİMİ
Son dakika haber | (Ek görüntülerle) İSTANBUL'DA TOPLU TAŞIMA ARAÇLARINA KORONAVİRÜS DENETİMİ
Toplu taşıma araçlarında koronavirüs denetimi (2)
Toplu taşıma araçlarında koronavirüs denetimi (2)
Son dakika haber | ABD'deki Fetö okuluna 4,5 Milyon dolar ceza
Son dakika haber | ABD'deki Fetö okuluna 4,5 Milyon dolar ceza
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Gündem Abdülhamit Gül Mustafa Varank Berat Albayrak Devlet Bahçeli Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Teoman Timur Selçuk Didem Soydan Mustafa Topaloğlu
Spor Cenk Tosun Şenol Güneş Lance Stroll Sergen Yalçın Rıza Çalımbay
Daha Fazla Yangın Vaniköy Formula 1 Grand Prix
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haber | ABD'de koronavirüs alarmı: Mahkumlar 2 dolara ceset taşıyor - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 16.11.2020 10:10:31. #1.15#
title