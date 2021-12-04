Son dakika... ABD'de 2013'te tedavi ettirilen "Gardner Sendromu" hastası Yılmaz hayatını kaybetti
Son dakika haberine göre Tekirdağ'da 2013'te yurt dışına gönderilen ve çoklu organ naklinden sonra sağlığına kavuşan Refiye Yılmaz yaşamını yitirdi.
TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'da 2013'te yurt dışına gönderilen ve çoklu organ naklinden sonra sağlığına kavuşan Refiye Yılmaz yaşamını yitirdi.
Tedavi gördüğü Tekirdağ Dr. İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi hayatını kaybeden Yılmaz'ın cenazesi Malkara ilçesi Elmalı Mahallesi'ndeki baba evine getirildi.
Naaş daha sonra Elmalı Mahallesi Mezarlığı'na götürüldü. Burada kılınan namazın ardından Yılmaz'ın cenazesi toprağa verildi.
Yılmaz'ın annesi Esma ve babası Mustafa taziyeleri kabul etti.
Cenaze törenine İl Sağlık Müdürü Ali Cengiz Kalkan, Tekirdağ Dr. İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi Başhekimi Lütfi Çağatay Onar ile Yılmaz'ın yakınları katıldı.
Milyonda bir görülen Gardner Sendromu'na yakalanan Refiye Yılmaz, Sağlık Bakanlığınca 14 Nisan 2013'te tedavi için ABD'ye gönderilmişti. Çoklu organ nakliyle 6 organı değişen Yılmaz tedavisinin ardından Türkiye'ye dönmüştü.