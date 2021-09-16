Son dakika haber: 754 kişiyi ölümün kıyısından alan kahramanlar görevlerini tamamladı

Sakarya'nın Karasu, Kocaali ve Kaynarca ilçelerinde hizmet veren Sakarya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı Cankurtaran Grup Amirliği ekiplerince yaz sezonu boyunca 754 kişi ölümün kıyısından kurtarıldı. Yaklaşık üç buçuk ay süren sezonda denizden çıkartılan iki kişi hastanede hayatını kaybetti. Sezon başlangıcından bu yana yaklaşık 600 kayıp çocuğu ailelerine teslim ettiklerini ifade eden Cankurtaran Grup Amir Yardımcısı Samet Karaca, "Ailelerin çocuklara özellikle dikkat etmesi gerekiyor" dedi.

1 Haziran - 15 Eylül tarihleri arasında yaz sezonunda Sakarya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı Cankurtaran Grup Amirliği ekiplerince Karasu, Kocaali ve Kaynarca ilçelerinde 754 boğulma vakasına müdahale edildi. Üç buçuk ay süren sezon boyunca Karasu'da 571, Kocaali'de 181 ve Kaynarca'da 2 kişi ölümün kıyısından döndürüldü. Sakarya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı Cankurtaran Grup Amir Yardımcısı Samet Karaca, "Allah'a şükür, kazasız bir şekilde sezonumuzu atlattık. Çok problem olmadan düzgün bir şekilde sezonumuzu tamamlıyoruz. Vaka sayımız sezon başından beri üç bölgemizde 754 kişi. Bunun 571 kişisi Karasu'da, 2'si Kaynarca'da, geri kalanlar da Kocaali bölgesinde oldu. Bunların içerisinden 28 tanesini 112 servislerine teslim ettik" dedi.

"Maalesef hastanede hayatlarını kaybettiler"

Sezon içerisinde denizden çıkardıkları iki kişinin hastanede hayatını kaybettiğine değinen Cankurtaran Grup amir Yardımcısı Samet Karaca, "Maalesef ki iki arkadaşımız; biri 10 yaşında bir saat sonra, biri de 17 yaşında bir buçuk ay sonra vefat etti. Boğulma kaynaklı oldu ama maalesef hastanede hayatlarını kaybetti. Biz hastaneye kadar hayatta tutabildik" diye konuştu

Sahilde kaybolan 600'a yakın çocuk ailesine teslim edildi

En genç ve en yaşlı vakayı da söyleyen Cankurtaran Grup amir Yardımcısı Karaca, "En genç vakamız, 3 yaşında bir çocuktu, onu kurtardık. Bir de en fazla 85 yaşında bir teyzemiz vardı. Yaş aralığı değişiyor. Ama özellikle çocuklarda şöyle bir sıkıntı oluyor. Boğulmadan çok biz, ailelere kayıp çocuk teslim ettik. Bu bölgelerdeki en büyük sıkıntılardan bir tanesi, maalesef aileler çocuklarına çok fazla sahip çıkmıyor. Kayıp olan hemen hemen 600'e yakın çocuk ailesine teslim edildi. Bu da önemli bir detay. O yüzden ailelerin çocuklara özellikle dikkat etmesi gerekiyor. Onu söylemem lazım" şeklinde konuştu.

Jet ski ile vakalara hızlı müdahale

Sezon başında 83 personelle başladıklarını ifade eden Samet Karaca, "Daha sonra 50'li sayılara kadar düştük. İşten ayrılanlar oldu. 4 jet ski ile sezonu başlattık ve bitirdik. Zaten Karasu sahillerinde jet ski bizim olmazsa olmazımız oldu. Bütün müdahaleleri hemen hemen onlarla yapıyoruz. Hızlı müdahale yaparak vatandaşlarımızı hayatta tutmaya çalışıyoruz" diye konuştu. Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce ve İtfaiye Dairesi Başkanı Ayhan Orhan Arancı'nın tüm cankurtaranlara teşekkür ve selamlarını da ileten Karaca, "Gerçekten kazasız, belasız güzel bir sezon geçirdik. İnşallah, bundan sonraki sezonlarımız için bunu daha ileri bir seviyeye taşıyarak daha kaliteli hizmet vererek sezonumuzu tamamlayacağız" ifadelerini kullandı. - SAKARYA