Son dakika haber | '65 yaş üstüne kısıtlama var' diye memleketine giderken kazada öldü
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Son dakika haber | '65 yaş üstüne kısıtlama var' diye memleketine giderken kazada öldü

18.11.2020 12:48 | Son Güncelleme: 18.11.2020 12:53
Son dakika haber | '65 yaş üstüne kısıtlama var' diye memleketine giderken kazada öldü

Son dakika haberleri: İzmir'de yaşayan ilaçlama firması sahibi bir kişi, 65 yaş üstüne pandemiden dolayı sokağa çıkma kısıtlaması getirilmesi üzerine bu süreci geçirmek için memleketi Ordu'ya giderken Samsun'un Terme ilçesinde tıra arkadan çarptığı kazada hayatını kaybetti.

İzmir'de yaşayan ilaçlama firması sahibi bir kişi, 65 yaş üstüne pandemiden dolayı sokağa çıkma kısıtlaması getirilmesi üzerine bu süreci geçirmek için memleketi Ordu'ya giderken Samsun'un Terme ilçesinde tıra arkadan çarptığı kazada hayatını kaybetti.

Kaza, Samsun'un Terme ilçesi Söğütlü mevkisinde dün akşam meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İzmir'de yaşayan ve bir ilaçlama firmasının sahibi olduğu öğrenilen 69 yaşındaki İhsan Öz, pandemiden dolayı 65 yaş üstüne sokağa çıkma kısıtlaması getirilmesi üzerine bu süreci memleketi Ordu'da geçirmek istedi. Yalnız başına İzmir'den Ordu'ya gitmek üzere yola çıkan İhsan Öz, kullandığı 35 AN 5336 plakalı minibüs ile kırmızı ışıkta bekleyen TS-061-T dorse ve AR-002-DA çekici yabancı plakalı tıra arkadan çarptı. Kazada ağır yaralanan ve Terme Devlet Hastanesi'ne kaldırıldıktan sonra ilk müdahalesinin ardından Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen İhsan Öz, yapılan müdahalelere rağmen gece hayatını kaybetti.

Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor. - SAMSUN

Son dakika haber | '65 yaş üstüne kısıtlama var' diye memleketine giderken kazada öldü
Son dakika haber | '65 yaş üstüne kısıtlama var' diye memleketine giderken kazada öldü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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