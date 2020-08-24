Son dakika haber: 5 yıllık mücadelenin ardından yaşamını yitiren Ecenur gözyaşlarıyla uğurlandı
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Son dakika haber: 5 yıllık mücadelenin ardından yaşamını yitiren Ecenur gözyaşlarıyla uğurlandı

Son dakika gündem haberine göre MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde, geçirdiği trafik kazanın ardından bitkisel hayata giren ve makineye bağlı olarak tedavisine devam edildiği evinde 5 yıl sonra yaşamını yitiren 21 yaşındaki Ecenur Uluman, gözyaşları içinde son yolculuğuna uğurlandı.

Son dakika haber: 5 yıllık mücadelenin ardından yaşamını yitiren Ecenur gözyaşlarıyla uğurlandı
24.08.2020 20:36 | Son Güncelleme: 24.08.2020 20:39

MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde, geçirdiği trafik kazanın ardından bitkisel hayata giren ve makineye bağlı olarak tedavisine devam edildiği evinde 5 yıl sonra yaşamını yitiren 21 yaşındaki Ecenur Uluman, gözyaşları içinde son yolculuğuna uğurlandı.

Turgutlu İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde görevli polis memuru Özcan Uluman'ın kızı Ecenur Uluman, 27 Temmuz 2015 tarihinde 16 yaşındayken, kuzenin kullandığı motosiklete arkadan gelen bir otomobilin çarpması sonucu ağır yaralandı. Hastanede uzun süre yoğun bakımda kalan tekvando sporu ile uğraşan genç kız, bitkisel hayata girdi. Evinde tedavisine devam edilen genç kız, dün yaşamını yitirdi. 5 yıldır verdiği yaşam mücadelesini kaybeden Uluman'ın ölümü, ailesi, yakınları ve sevenlerini yasa boğdu.Ecenur Uluman için bugün öğlen Manisa Büyükşehir Belediyesi Turgutlu Yeni Mezarlığı'nda cenaze töreni düzenlendi. Törene Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, Turgutlu Belediyesi eski Başkanı Turgay Şirin, Manisa İl Emniyet Müdürü Ömer Uslusoy ve il emniyet müdür yardımcıları, Turgutlu İlçe Emniyet Müdürü Harun Tutak, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Ölmez, acılı baba Özcan Uluman'ın meslektaşları, Uluman Ailesi'nin yakınları ve vatandaşlar katıldı. Kılınan namazın ardından genç kızın cenazesi ilçe mezarlığında toprağa verildi. 


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Kaynak: DHA

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