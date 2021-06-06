45 yaşındaki kadın, çatı katında kızı tarafından ölü olarak bulundu
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45 yaşındaki kadın, çatı katında kızı tarafından ölü olarak bulundu

45 yaşındaki kadın, çatı katında kızı tarafından ölü olarak bulundu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Zonguldak Alaplı ilçesinde, genç kız, 45 yaşındaki annesinden haber alamayınca çatı katına baktı. Ancak genç kız, çatı katında annesi tavana iple asılı halde bulundu.

Alaplı ilçesine bağlı Gümeli beldesi Tütek Sokak'ta meydana gelen olayda, sokak üzerindeki bir evde ikamet ettiği öğrenilen öğrenilen Şehriye B, sabah saatlerinde bahçesinden evine döndü.

KIZI BULDU

Uzun bir süre haber alınamayan kadın daha sonra kızı tarafından tavana iple asılı halde buldu. Genç kadını o halde görev yakınları ise hemen durumu sağlık ekiplerine ve jandarmaya bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri kadının öldüğünü belirledi.

PSİKOLOJİK TEDAVİ GÖRÜYORDU

3 çocuk annesi olduğu öğrenilen Şehriye B'nin 2 yıldır psikolojik tedavi gördüğü öğrenilirken cansız bedeni yapılan incelemelerin ardından Alaplı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

45 yaşındaki kadın, çatı katında kızı tarafından ölü olarak bulundu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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