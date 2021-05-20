Son dakika haber... 4 yaşındaki Mehmet, babasının peşinden ölüme gitti, ailenin feryatları yürekleri dağladı

Son dakika haberleri... Antalya'da sebze ve meyve haline kamyonetiyle getirdiği 4 yaşındaki Mehmet Furkan, park halindeki araçtan inip babasının peşinden gittiği sırada kamyonun altında kalarak hayatını kaybetti.

Antalya'da sebze ve meyve haline kamyonetiyle getirdiği 4 yaşındaki Mehmet Furkan, park halindeki araçtan inip babasının peşinden gittiği sırada kamyonun altında kalarak hayatını kaybetti. Oğlunun ölümünü gören baba ile annenin "Yandım ağabey, hiçbir şey ateşi kesmiyor" feryatları ise yürekleri dağladı. Öte yandan kaza anıysa güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Acı olay, Kepez ilçesi Antalya Yaş Sebze ve Meyve Toptancı Hali'nde öğlen saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, toptancı haline 4 yaşındaki oğlu Mehmet Furkan Acar ile kamyonetiyle gelen 3 çocuk babası Ercan Acar (37), aracını park ettikten sonra halde işleriyle uğraşmaya başladı. Bu sırada kamyonette bulunan küçük çocuk, kapısı açık kamyonetten aşağı inerek babasının peşinden gitmeye başladı. Küçük çocuk yoldan karşıya geçeceği sırada İ. Ö. A'nın (47) kullandığı 07 AGF 690 plakalı kamyonun altında kalarak feci şekilde can verdi. Oğlunun kamyonun altında kaldığını gören baba şok geçirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

"Tek varlığımdı"

Kamyon şoförü polis ekipleri tarafından olay yerinden uzaklaştırılıp polis merkezine götürülürken, acılı babanın feryatları yürekleri dağladı. Ercan Acar, "Ben senin için mücadele ediyordum oğlum. Nasıl affedeceğim. Nasıl göremedim. Kurban olduğum Allah'ım beni çocuğumla imtihan etti. Gitti çocuğum. Bir oğlum vardı onu da Allah aldı. Tek varlığımdı. Yandım ağabey, hiçbir şey ateşi kesmiyor" sözleri, haldeki diğer çiftçi ve esnafların gözlerinden yaş getirdi.

Acılı anneyi sakinleştirmek mümkün olmadı

Olayı sonradan öğrenen anne Şifa Acar da, kazanın olduğu bölgeye geldi. Yakınları tarafından zorla zapt edilen acılı anne ve Mehmet Furkan Acar'ın küçük yaştaki ablaları da gözyaşlarına boğuldu.

Acı an güvenlik kamerasında

Öte yandan kaza anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Küçük çocuğun kamyonetten inip babasının peşinden gittiği ve kamyonun altında kaldığı anlar görüntülere yansıdı. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı