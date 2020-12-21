4 ilde FETÖ operasyonu
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4 ilde FETÖ operasyonu

21.12.2020 09:36 | Son Güncelleme: 21.12.2020 09:46
4 ilde FETÖ operasyonu

Balıkesir merkezli İzmir, Çorum ve Mardin'de, eş zamanlı başlatılan FETÖ operasyonunda 10 kişinin yakalanması için operasyon başlatıldı.

Balıkesir merkezli İzmir, Çorum ve Mardin'de, eş zamanlı başlatılan FETÖ operasyonunda 10 kişinin yakalanması için operasyon başlatıldı.

Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma doğrultusunda, örgütle ilişiği olduğu tespit edilen 10 şüpheli hakkında yakalama kararı verildi. İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, örgütün banka, dernek, sendika ve okulunda kaydı bulunan 10 şüphelinin yakalanması için Balıkesir merkezli İzmir, Mardin ve Çorum'da eş zamanlı operasyon başlattı.

(Taşkın Sarıca/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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