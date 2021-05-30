Son dakika haber | 2 polis ile baba ve oğulları arasındaki arbedeye soruşturma
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Son dakika haber | 2 polis ile baba ve oğulları arasındaki arbedeye soruşturma

Son dakika haber | 2 polis ile baba ve oğulları arasındaki arbedeye soruşturma
Demirören Haber Ajansı / Mesut Madan - Haberler | Güncel

Son dakika haberler: BURDUR'da koronavirüs tedbirleri kapsamında denetim için bir iş yerine giren polis memurları ile baba ve 2 oğlu arasında arbede yaşandı.

BURDUR'da koronavirüs tedbirleri kapsamında denetim için bir iş yerine giren polis memurları ile baba ve 2 oğlu arasında arbede yaşandı. Arbede sırasında 2 polis memuru yaralanırken, baba ve 2 oğlu da darbedildiklerini öne sürerek şikayetçi oldu. Burdur Valiliği, olayla ilgili idari soruşturma başlattı. 

Burdur merkez Özgür Mahallesi'nde koronavirüs tedbirleri kapsamında polis ekipleri, bir iş yerine denetim için girdi. İddiaya göre, burada iş yeri sahibi ve 2 oğlu polise mukavemette bulundu. Yaşanan tartışma sonrası polis memurlarıyla 3 kişi arasında arbede yaşandı. Olayda sonucunda 2 polis memuru yaralanırken, baba ve 2 oğlu da darbedildiklerini öne sürerek, şikayetçi oldu. 

'SORUŞTURMA BAŞLATILDI'Olayla ilgili Burdur Valiliği'nden yapılan açıklamada, Covid-19 tedbirleri kapsamında İl Hıfzıssıhha Kurulu kararı gereği 27 Mayıs saat 20.15 sıralarında merkeze bağlı Özgür Mahallesi Hızır İlyas Caddesi üzerinde kişiler ve iş yerlerine yönelik denetimler yapıldığı belirtildi. Denetim sırasında Covid-19 tedbirlerine riayet etmeyen bir iş yerinde, iş yeri sahibi ve oğulları tarafından görevli memurlara mukavemette bulunulduğu ve bunun sonucunda görevli 2 polis memurunun yaralandığı belirtildi. Açıklamada, "Konuyla ilgili olarak taraflar karşılıklı olarak birbirlerinden davacı ve şikayetçi olmuşlar, görevi yaptırmamak için direnme, zor kullanma, yetkisine ilişkin sınırın aşılması, mala zarar verme, kasten yaralama, tehdit ve hakaret suçlarından adli soruşturma başlatılmıştır. Yaşanan olayda 3 şüpheli hakkında Covid-19 tedbirlerine aykırı davranmaktan idari işlem yapılmış, şahısların iddialarıyla ilgili görevli memurlar hakkında idari soruşturma başlatılmıştır" denildi.

 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mesut Madan

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