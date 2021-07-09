Son dakika haber: 2 kıza çarpıp ölümüne neden olan alkollü sürücü: Önüme çıktıklarını görmedim

Son dakika haber: TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde Elif Aslı Şentürk (16) ile Tuana Göksel'e (14) otomobille çarpıp ölümlerine neden olan alkollü sürücü Cengizhan Gençer (22) tutuklandı.

TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde Elif Aslı Şentürk (16) ile Tuana Göksel'e (14) otomobille çarpıp ölümlerine neden olan alkollü sürücü Cengizhan Gençer (22) tutuklandı. Gençer, ifadesinde, "Hızım 90 ile 100 kilometreydi. Önüme çıktıklarını görmedim. Gördüğümde ise çok geçti, duramadım" dedi.

Çorlu'da dün arkadaşlarıyla bir kafeteryada oturup vakit geçiren lise 2'nci sınıf öğrencisi Elif Aslı Şentürk ile 8'inci sınıf öğrencisi Tuana Göksel, saat 22.30 sıralarında evlerine dönmek için yola çıktı. Çevreyolu Emlak Konutları Köprüsü'nün altında, yolun karşısına geçmek isteyen Şentürk ile Göksel'e, Cengizhan Gençer yönetimindeki 34 ZB 0311 plakalı otomobil çarptı. Şentürk ile Göksel hayatını kaybetti, sürücü Gençer ise polis tarafından gözaltına alındı. Bir fabrikada bilgi işlem görevlisi olarak çalışan Cengizhan Gençer'in yapılan kontrolde 1,75 promil alkollü olduğu belirlendi.

Bugün emniyetteki işlemleri ardından sıkı güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edilen Cengizhan Gençer, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. İfadesinde, bir lokantada yemek yiyip alkol aldıktan sonra otomobiliyle Ergene ilçesindeki evine gitmek için yola çıktığını belirten Gençer'in, "Hızım 90 ile 100 kilometreydi. D-100 karayolu Emlak Konutları mevkisine geldiğimde, önüme çıktıklarını görmedim. Gördüğümde ise çok geçti, duramadım. Çarpmanın etkisiyle otomobilin hakimiyetini kaybettim" dediği öğrenildi.

Şentürk ve Göksel'in cansız bedenleri otopsi yapılmak üzere Tekirdağ Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mehmet Yirun