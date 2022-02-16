Boğazı kesilerek öldürülen Sıla'yla ilgili yeni detaylar! Cani, daha önce kaçırıp ölümle tehdit etmiş

Babaannesine ait evde kalan Sıla Şentürk, bir süre önce ailesinin nişanlandırdığı Hüseyin Can Gökçek ile bilinmeyen nedenle tartıştı.

BOĞAZINI KESİP KAÇTI

Gökçek, yanında getirdiği bıçakla Şentürk'ün boğazını kesti. Küçük kız, kanlar içinde kalırken, Gökçek ise evden kaçtı. Aile fertlerinin olmadığı evde işitme ve konuşma engelli babaanne, durumu komşularına ifade edip, yardım istedi.

SILA OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Sıla Şentürk'ün hayatını kaybettiği belirlendi. Şentürk'ün cansız bedeni, savcılık incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

KATİL SORGUDA

Hüseyin Can Gökçek ise il dışına çıkmak için gittiği Ordu- Giresun Havalimanı'nda polis ekiplerince yakalandı. Giresun İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro ekiplerine teslim edilen Gökçek'in sorgusu sürüyor.

DETAYLAR NETLEŞİYOR

Yakınlarının ve komşularının verdiği bilgiye göre Hüseyin Can Gökçek ile Sıla Şentürk'ün internetten tanıştıkları ve evlenmek amacıyla kaçtıkları ancak ailesinin şikayeti üzerine yaşı küçük olduğu için Sıla'nın ailesine teslim edildiği öğrenildi. Sıla Şentürk'ün, nişanın bozulması üzerine Gökçek'ten ölüm tehdidi aldığı gerekçesiyle bir süre devlet korumasına alınarak yurda yerleştirildiği, 2 hafta önce felç geçiren babaannesine refakat etmesi için ailesinin talebi üzerine eve geri döndüğü ortaya çıktı. Ailesinin kızlarını bir başkasıyla nişanlaması üzerine Gökçek'in barışmak için dün Ankara'dan Giresun'a geldiği öğrenilirken kendisiyle barışmak istemeyen genç kıza son haftalarda ölüm tehditlerini sürdürdüğü de öne sürüldü.