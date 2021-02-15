Son dakika haber | 1'inci Kültür Sanat Belgeselleri Film Festivali finalistleri belli oldu
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Son dakika haber | 1'inci Kültür Sanat Belgeselleri Film Festivali finalistleri belli oldu

15.02.2021 09:49 | Son Güncelleme: 15.02.2021 09:53
Son dakika haber | 1'inci Kültür Sanat Belgeselleri Film Festivali finalistleri belli oldu

Son dakika gelişmesine göre 'Görsel Düşünce' ana temasıyla yola çıkan, alanında ilk olma özelliğiyle belgesel film festivalleri arasında yeni bir alan yaratmayı amaçlayan 1'inci Kültür Sanat Belgeselleri Film Festivali'nin finalistleri belli oldu.

'Görsel Düşünce' ana temasıyla yola çıkan, alanında ilk olma özelliğiyle belgesel film festivalleri arasında yeni bir alan yaratmayı amaçlayan 1'inci Kültür Sanat Belgeselleri Film Festivali'nin finalistleri belli oldu.

Yaklaşık 1 aylık zaman içerisinde 70 belgesel filmin başvuruda bulunduğu festivalde, seçici kurulun değerlendirmesi sonucu 22 belgesel finale kalırken, 8 film 'özel seçkide' gösterilmeye değer bulundu.

'Etkileyici Senaryo/Hikaye', 'Başarılı Yönetmen', 'Yaratıcı Kurgu' ve 'Özgün Yapım Tasarımı' kategorilerinde en iyilerin ödüllendirileceği festivalin açılışı, yönetmenliğini Ceyhan Kandemir'in yaptığı 'Görsel Düşünceye Dair… İpşiroğlu' belgeseliyle gerçekleşecek. Festivalde 'Belgesel Ustası Onur Ödülleri'nin verilmesi ise belgesel dünyasının duayenlerine bir saygı duruşu niteliğinde görülüyor.

Prof. Dr. Ceyhan Kandemir'in koordinatörlüğünü üstlendiği festivalin seçici kurulunda, Doç. Dr. Özlem Arda, İstanbul Gelişim Üniversitesi'nden Dr. Öğr. Üyesi Sinem Tuna, Dr. Öğr. Üyesi Özlem Tuğçe Keleş, Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Ayar, Serap Belet Douillet, Sinan Akyüz ve Görkem Katmer yer alıyor.

KAZANANLAR 21 ŞUBAT'TA AÇIKLANACAK

21 Şubat akşamı ödül alan belgesellerin açıklanacağı festival boyunca gerçekleşecek panel başlıkları ise şu şekilde sıralandı:

"Görsel Düşünce Yolculuğunda İpşiroğlu ve Eyüboğlu Belgesellerinin Önemi, Akademide Belgesel Film Eğitimi, Türk Belgesel Sinemasında Mavi Anadolu Düşüncesinden Günümüze."

           


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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