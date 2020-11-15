Son dakika haber: 1'i çocuk 2 kişinin yaralandığı kazayı, film gibi izlediler
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Son dakika haber: 1'i çocuk 2 kişinin yaralandığı kazayı, film gibi izlediler

15.11.2020 20:16 | Son Güncelleme: 15.11.2020 20:21
Son dakika haber: 1'i çocuk 2 kişinin yaralandığı kazayı, film gibi izlediler

Son dakika gündem haberi: MUĞLA'da iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1'i çocuk 2 kişi yaralandı.

MUĞLA'da iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1'i çocuk 2 kişi yaralandı. Kazanın ardından, toplanan onlarca kişi sosyal mesafeye dikkat etmeden çalışmaları film gibi izledi. 

Kaza, saat 18.00 sıralarında Cumhuriyet Bulvarı üzerinde meydana geldi. M.F.Ö. yönetimindeki 33 AEZ 625 plakalı otomobil iddiaya göre, kavşağa ters yönden giren H.D. yönetimindeki 48 UVC 647 plakalı otomobil ile kafa kafaya çarpıştı. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada 1'i çocuk 2 kişi yaralandı. Yaralılar, yapılan ilk müdahalelerinin ardından kent merkezindeki hastanelere sevk edildi. Kazanın kentin en işlek bulvarında meydana gelmesi nedeniyle trafik bir süre durdu. Kazayı, sosyal mesafeye aldırış etmeyen onlarca kişinin film gibi izlediği dikkat çekti. Polisler, uyarılarının ardından sosyal mesafeye uymayan vatandaşları kaza bölgesinden uzaklaştırdı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.


Son dakika haber: 1'i çocuk 2 kişinin yaralandığı kazayı, film gibi izlediler
Son dakika haber: 1'i çocuk 2 kişinin yaralandığı kazayı, film gibi izlediler
Son dakika haber: 1'i çocuk 2 kişinin yaralandığı kazayı, film gibi izlediler
Son dakika haber: 1'i çocuk 2 kişinin yaralandığı kazayı, film gibi izlediler

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Hasan AKYILDIZ

İlgili Haberler

Film seyreder gibi yıkımı izlediler
Film seyreder gibi yıkımı izlediler
Son dakika haber | Ataşehir'de iki kişinin yaralandığı silahlı saldırı kamerada
Son dakika haber | Ataşehir'de iki kişinin yaralandığı silahlı saldırı kamerada
Son dakika haber | Pınar Gültekin cinayeti sanığı Cemal Metin Avcı: Öldürme gibi bir amacım yoktu (2)
Son dakika haber | Pınar Gültekin cinayeti sanığı Cemal Metin Avcı: Öldürme gibi bir amacım yoktu (2)
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Gündem Meral Akşener Mustafa Şentop Vladimir Putin Bekir Pakdemirli Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Teoman Şafak Sezer Aydemir Akbaş Caner Cindoruk
Spor Erol Bulut Samet Aybaba Sergen Yalçın Rıza Çalımbay Malcolm Thomas
Daha Fazla Rusya Antalya Formula 1 Grand Prix
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haber: 1'i çocuk 2 kişinin yaralandığı kazayı, film gibi izlediler - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 15.11.2020 20:23:38. #1.14#
title