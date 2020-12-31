Son Dakika | Güzel yürekli çocuklar hayvanlar için sokakta

Son dakika haberi: Kastamonu'nun Abana ilçesinde, ortaokul öğrencisi 7 arkadaş, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle uygulanan kısıtlamada, 20 yaş altına sokağa çıkmaları için tanınan 3 saatlik süreyi, sokak hayvanlarını beslemek için kullanıyor.

Kastamonu'nun Abana ilçesinde, ortaokul öğrencisi 7 arkadaş, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle uygulanan kısıtlamada, 20 yaş altına sokağa çıkmaları için tanınan 3 saatlik süreyi, sokak hayvanlarını beslemek için kullanıyor.

Abana Atatürk Ortaokulu öğrencileri Ceyda Baş, Kerem Çakıcı, Ayşe Melek Acar, Yiğit Çakıcı, İlkcan Akın, Gökçe Şavak ve Ulaş Umut Yazıcı, bir taraftan uzaktan eğitimlerini sürdürürken diğer yandan, salgın döneminde yiyecek bulmakta sıkıntı çeken sokak hayvanları için bir araya geliyor.

Hafta için 13.00 ile 16.00 saatleri arası buluşan çocuklar, harçlıklarından biriktirdikleri paralarla aldıkları ve Abana Belediyesinden temin ettikleri mamalarla, sokak sokak gezerek aç kalan köpekleri besliyor.

Hayvanlara gösterdikleri şefkatle dikkati çeken çocuklar, arta kalan zamanlarında parklarda salıncağa binmeyi ve sohbet ederek dinlenmeyi ihmal etmiyor.

Öğrencilerden Ayşe Melek Acar, AA muhabirine, özellikle kış aylarında hayvanların daha çok yardıma ihtiyacı olduğunu belirtti.

Bu yüzden ellerinden geldiğince onlara yardım etmek istediklerini ifade eden Acar, "Arkadaşlarımla dışarıya çıkma saatlerinde buluşup hem belediyeden hem de kendi harçlıklarımızla aldığımız mamaları sokak hayvanlarına veriyoruz, elimizden geldiğince onlara yardımcı olmaya çalışıyoruz. Kış aylarında hayvanların yiyecek bulmaları daha çok zorlaşıyor. Biz de o yüzden arkadaşlarımla buluşup onlara bu aylarda yardımcı olmaya çalışıyoruz." diye konuştu.

Gökçe Şavak da yavruları olan köpekleri beslemeye özen gösterdiklerini vurgulayarak, şunları dile getirdi:

"Serbest vakitlerimizde etrafı dolaşıyoruz aynı zamanda da yağmurlu ve güneşli vakitlerde elimizden geldiğince köpekleri beslemeye çalışıyoruz. Bunu yapmamızın nedeni, kışın hayvanların beslenmediğini ve aç kaldıklarını düşünüyoruz. Aynı zamanda da yavruları olan köpekleri beslemek istiyoruz ki onlar da süt yapabilsinler."

Abana Belediye Başkanı Yunus Akgül de çocukların davranışını takdir ettiklerini vurgulayarak, gönüllülerin de yardımı ile sokak hayvanlarının beslenmesini sağlamaya çalıştıklarını, çocuklara mama desteği vermeye devam edeceklerini söyledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Semih Yüksel