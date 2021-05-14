Son dakika... 'Gürültü' tartışması yaşadığı komşularınca darbedilen profesör, hastanelik oldu (2)

Edinilen son dakika gelişmesine göre ŞÜPHELİLERDEN 1'İ TUTUKLANDITokat'ta, Gaziosmanpaşa Üniversitesi Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Hüseyin Şener Barut'u bayramın ilk günü 'gürültü' nedeniyle çıkan tartışmada darbeden komşuları Erdoğan Gür ile İ.G. ve G.G.