Son dakika... 'Gürültü' tartışması yaşadığı komşularınca darbedilen profesör, hastanelik oldu (2)
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Son dakika... 'Gürültü' tartışması yaşadığı komşularınca darbedilen profesör, hastanelik oldu (2)

Son dakika... 'Gürültü' tartışması yaşadığı komşularınca darbedilen profesör, hastanelik oldu (2)
Demirören Haber Ajansı / İbrahim UĞUR - Haberler | Güncel

Edinilen son dakika gelişmesine göre ŞÜPHELİLERDEN 1'İ TUTUKLANDITokat'ta, Gaziosmanpaşa Üniversitesi Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Hüseyin Şener Barut'u bayramın ilk günü 'gürültü' nedeniyle çıkan tartışmada darbeden komşuları Erdoğan Gür ile İ.G. ve G.G.

ŞÜPHELİLERDEN 1'İ TUTUKLANDI

Tokat'ta, Gaziosmanpaşa Üniversitesi Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Hüseyin Şener Barut'u bayramın ilk günü 'gürültü' nedeniyle çıkan tartışmada darbeden komşuları Erdoğan Gür ile İ.G. ve G.G. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Erdoğan Gür çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilirken İ.G. ve G.G. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / İbrahim UĞUR

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