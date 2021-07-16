Güney Afrika'daki protestolarda can kaybı 212'ye yükseldi
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Güney Afrika'daki protestolarda can kaybı 212'ye yükseldi

Güney Afrika'daki protestolarda can kaybı 212'ye yükseldi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Güney Afrika'da eski Cumhurbaşkanı Jacob Zuma'nın tutuklanmasının ardından patlak veren yağma ve şiddet olaylarında hayatını kaybedenlerin sayısı 212'ye yükselirken, Güney Afrika Cumhurbaşkanı Cyril Ramaphosa'nın bu akşam ulusa sesleniş konuşması yapacağı açıklandı.

Güney Afrika'da eski Cumhurbaşkanı Jacob Zuma'nın tutuklanmasının ardından patlak veren yağma ve şiddet olaylarında hayatını kaybedenlerin sayısı 212'ye yükselirken, Güney Afrika Cumhurbaşkanı Cyril Ramaphosa'nın bu akşam ulusa sesleniş konuşması yapacağı açıklandı.

Güney Afrika'da eski Cumhurbaşkanı Jacob Zuma'nın 15 ay hapis cezasına çarptırılmasının ardından başlayan protestolarda bilanço artıyor. Kwazu Natal eyaletinden Johannesburg'un da yer aldığı Gauteng eyaletine kadar yayılan şiddet ve yağma olaylarında hayatını kaybedenlerin sayısı 212'ye yükseldi. Günlerce devam eden yağmaların kıtlığa yol açması riskine karşı polis ve asker süpermarketlere gıda, ilaç ve diğer önemli malzemelerin tedarikini sağlayan araçları korumakla görevlendirilirken, yağma ve şiddet olaylarının ise önceki günlere göre azaldığı görüldü. Gauteng ve Johannesburg'da olaylar bugün büyük oranda yatışırken, olayların başladığı Kwazulu Natal'da istikrarsızlık devam ediyor. Büyük çaplı yağmalara sahne olan Durban'da marketlerin önünde uzun kuyruklar oluştu. Yağmalar nedeniyle ürün tedarik zincirinde sıkıntılar yaşanmaya devam ederken, eyaletin birçok bölgesinde elektrik kesintileri de sürüyor.

Protestoların başından bu yana toplam 180 kişinin hayatını kaybettiği KwaZulu-Natal'da yaklaşık 1 milyar dolar değerinde hisse senedi çalındığı ve en az 800 perakende mağazanın yağmalandığı bildirildi.

CUMHURBAŞKANI RAMAPHOSA ULUSA SESLENECEK

Güney Afrika Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Cyril Ramaphosa'nın bu akşam ulusa sesleniş konuşması yapacağı belirtildi.

Ramaphosa daha önce Zuma'nın memleketi ve olayların merkez üssü KwaZulu-Natal'ı ziyaretinde yaptığı açıklamada, "Bütün bu huzursuzluk ve yağma olaylarının kışkırtıldığı çok açık, bunu planlayan ve koordine eden insanlar var" ifadelerini kullanmıştı.

Ramaphosa, yağma ve şiddet olaylarını "demokrasiyi gasp etme girişimi" olarak nitelendirmiş, olayları kışkırtan kişilerin kimliklerinin tespit edildiğini söylemişti. Fazla ayrıntı vermeyen Ramaphosa, "Onların peşinden gidiyoruz" demişti.

-İHA-

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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