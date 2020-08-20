Son dakika gündem: Yunan istihbaratçı Kalenderidis: Hem yenilmiş, hem kaybolmuş durumdayız
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Son dakika gündem: Yunan istihbaratçı Kalenderidis: Hem yenilmiş, hem kaybolmuş durumdayız

Gelen son dakika haberlerine göre Yunan istihbaratçı Kalenderidis: Hem yenilmiş, hem kaybolmuş durumdayızYunanistan, (DHA)- Yunan istihbarat teşkilatı eski mensubu Savas Kalenderidis, ülkesinde katıldığı bir televizyon kanalında, 'Türkiye savunma endüstrisini güçlendirirken, Yunanistan kendisininkini mahvetti.

20.08.2020 16:09 | Son Güncelleme: 20.08.2020 16:18

Yunan istihbaratçı Kalenderidis: Hem yenilmiş, hem kaybolmuş durumdayız

Yunanistan, (DHA)- Yunan istihbarat teşkilatı eski mensubu Savas Kalenderidis, ülkesinde katıldığı bir televizyon kanalında, 'Türkiye savunma endüstrisini güçlendirirken, Yunanistan kendisininkini mahvetti. Hem kaybolmuş hem yenilmiş durumayız' dedi.

Yunanistan'ın eski istihbarat mensubu Savas Kalenderidis katıldığı televizyon programında, Yunanistan'ın savunma endüstrisi konusunda Türkiye'nin gerisinde kaldığını belirterek, 'Hem yenilmiş hem kaybolmuş durumdayız' dedi. Kalendiridis, Türkiye'nin 20 yıldır savunma endüstrisini güçlendirdiğini ifade ederek, 'Örnek verecek olursak, son 20 yıldır özellikle Erdoğan önderliğinde Türkiye savunma endüstrisini sürekli güçlendiriyor. İtiraf etmemiz gerekir ki gerçekten mucizeler gerçekleştiriyorlar. Aynı süreçte Yunanistan, kendi savunma endüstrisini parçalıyor' dedi.

'YUNANİSTAN, TÜRKİYE'NİN AMAÇLARINI OKUMAKTAN UZAK KALDI'

Yunanistan'ın Türkiye'nin amaçlarını okumaktan uzak kaldığını itiraf eden Kalenderidis, 'Yunan politika sistemi ve askeri değerlendirmeler çok dar görüşlü. Türkiye'nin amaçlarını ve planlarını okumaktan çok uzak kaldı. Dolayısıyla Türkiye'nin amaçlarını okuyabilecek doğru bir askeri değerlendirmemiz yok' ifadelerini kullandı. Kalenderidis, 'Bu değerlendirmeler olsaydı, Ege ve Akdeniz'de deniz hakimiyetini korumaya çalışır, hava üstünlüğünü sağlamaya ve güçlü savunma endüstrisi kurmaya çalışırdık' dedi.

'YUNANİSTAN'DA SİYASİ İRADE VE DEVLET PLANLAMASI YOK'

Yunanistan'ın planlarını gerçekleştirebilecek devlet planlamasına ve siyasi iradeye sahip olmadığının altını çizen Kalenderidis, 'Sadece bunu gerçekleştirebilecek bir devlet planlaması, siyasi irade, politik hedef ve stratejik değerlendirmeler yok. Dolayısıyla şu an gelişmeleri geriden takip ediyoruz. Yani hem yenilmiş hem de kaybolmuş durumdayız' diye konuştu.

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Son dakika gündem: Yunan istihbaratçı Kalenderidis: Hem yenilmiş, hem kaybolmuş durumdayız

Kaynak: DHA

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