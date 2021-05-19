Son dakika gündem: Van Gölü sahilinde yenilenen park vatandaşların hizmetine sunuldu

Bir son dakika haberine göre Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde, Van Gölü sahilinde yenilenen park hizmete sunuldu.

Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde, Van Gölü sahilinde yenilenen park hizmete sunuldu.

Parkta incelemelerde bulunan Belediye Başkanı Necati Gürsoy, Adilcevaz'ın ilçesinin bölgenin en güzel yerlerinden biri olduğunu söyledi.

Karayollarının dolgusunu yaptığı 35 dönüm alanı parka dönüştürdüklerini anımsatan Gürsoy, şöyle konuştu:

"Park 7,5 yıldır atıl durumdaydı. Bunu düzgün hale getirdik. Alt yapısı, sulama sistemi, kanalizasyonu ve kırılan kamelyalarını yeniledik. Kuruyan ağaçların yerine yenisini diktik. Burası çevrenin en güzel parklarından biri oldu. Parkta servis binasını yaptık. Burası Adilcevaz'ın en güzel yerlerinden biri. Hava güzel olunca insanlar aileleriyle burada gezip çocuklarını eğlendiriyor. Çocuk oyun alanını yeniledik."

Parkın yanında dolgusu gerçekleştirilen 40 dönümlük alana bungalov evler yapmayı planladıklarını kaydeden Gürsoy, ilçede turizm sezonunun ekim ayının sonuna kadar devam ettiğini belirtti.

İnsanların 3 ay göle girebildiğini, diğer zamanlarda da doğa ve kültür gezisi yapabildiğini anlatan Gürsoy, "Tüm hemşehrilerimizi ve çevre illerimizdeki vatandaşlarımızı bu güzellikleri yaşamaya davet ediyoruz. Parkımız Van Gölü'nün kenarında. Yine burada yaklaşık 60 karavanlık yer ayarlıyoruz. Batıdaki ve çevre illerdeki vatandaşlarımızın buraya geleceğini düşünüyorum." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Harun Nacar