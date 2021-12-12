Son dakika gündem: Vaazlarıyla tanınan Ahmet Tomor koronavirüsten öldü, cenaze namazını Erbaş kıldırdı
Demirören Haber Ajansı / Levent Kızılaslan - Haberler | Güncel
Son dakika haberleri: SAKARYA'da, verdiği vaazlarla tanınan Ahmet Tomor (88) koronovirüs tedavisi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.
SAKARYA (DHA) - SAKARYA'da, verdiği vaazlarla tanınan Ahmet Tomor (88) koronovirüs tedavisi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Ahmet Tomor, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın kıldırdığı cenaze namazının ardından toprağa verildi.
Sakarya'da verdiği vaazlarla bilinen Ahmet Tomor, 3 hafta önce koronavirüse yakalandı. Kocaeli'de özel bir hastanede tedavi altına alınan Ahmet Tomor, dün yaşamını yitirdi. Ahmet Tomor'un cenazesi bugün 15 Temmuz Camili 2 Mahallesi İmamı Azam Camii'ne getirildi. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın kıldırdığı cenaze namazına çok sayıda vatandaş katıldı. Ahmet Tomor'un cenazesi Erenler Mezarlığında toprağa verildi.