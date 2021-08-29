TUZLA'DA EŞEĞE CİNSEL İSTİSMARDA BULUNMAK İSTEDİĞİ İDDİA EDİLEN ŞOFÖR DARBEDİLDİ
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TUZLA'DA EŞEĞE CİNSEL İSTİSMARDA BULUNMAK İSTEDİĞİ İDDİA EDİLEN ŞOFÖR DARBEDİLDİ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

*O anlar kameraya yansıdı.

*O anlar kameraya yansıdı.

Haber: Ramazan EĞRİ- Gamze ŞİMŞEK/ İstanbul DHA TUZLA'da çiftliktekiler, otluk alanda dolaşan eşeğe cinsel istismarda bulunmak istediğini iddia ettikleri servis şoförü A.E.'yi sopalarla darbetti. Gözaltına alınan şüpheli, adli kontrol şartıyla mahkemeden serbest bırakıldı. İddiayı reddeden şoförün darbedildiği anlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, dün Tuzla Tepeören'de bulunan çiftlikte meydana geldi. İddiaya göre, servis şoförü A.E., otluk alanda eşeğe cinsel istismarda bulunmak istedi. Çiftlikte bulunanlar da A.E 'yi önce bir süre kovaladı, sonra ellerindeki sopalarla darbetmeye başladı. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Gözaltına alınan şüpheli A.E., polis merkezindeki ifade işlemlerinin ardından Anadolu Adalet Sarayı'na sevk edildi. Şüpheli A.E. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

SUÇLAMAYI REDDETTİ

A.E'nin poliste ve adliyede alınan ifadesinde, tuvaletini yapmak için otluk alana geldiğini, bu sırada ayakları bağlı olan eşeği gördüğünü ve eşeği kurtarmak için yanına yaklaştığında vatandaşların kendisini kovaladığını bu nedenle kaçmaya başladığını söylediği öğrenildi. Kendisine atılan suçlamaları kabul etmeyen şüphelinin kendisini darbedenlerden de şikayetçi olmadığı belirtildi.

TUZLA'DA EŞEĞE CİNSEL İSTİSMARDA BULUNMAK İSTEDİĞİ İDDİA EDİLEN ŞOFÖR DARBEDİLDİ
TUZLA'DA EŞEĞE CİNSEL İSTİSMARDA BULUNMAK İSTEDİĞİ İDDİA EDİLEN ŞOFÖR DARBEDİLDİ
TUZLA'DA EŞEĞE CİNSEL İSTİSMARDA BULUNMAK İSTEDİĞİ İDDİA EDİLEN ŞOFÖR DARBEDİLDİ
TUZLA'DA EŞEĞE CİNSEL İSTİSMARDA BULUNMAK İSTEDİĞİ İDDİA EDİLEN ŞOFÖR DARBEDİLDİ

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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TUZLA'DA EŞEĞE CİNSEL İSTİSMARDA BULUNMAK İSTEDİĞİ İDDİA EDİLEN ŞOFÖR DARBEDİLDİ - Haberler
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