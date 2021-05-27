Son dakika gündem: Tatvan'a 200 milyon liralık alt ve üst yapı yatırımı yapıldı
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Son dakika gündem: Tatvan'a 200 milyon liralık alt ve üst yapı yatırımı yapıldı

Son dakika gündem: Tatvan'a 200 milyon liralık alt ve üst yapı yatırımı yapıldı
Anadolu Ajansı / Servet Taşdemir - Haberler | Güncel

Son dakika haberi... Bitlis'in Tatvan Belediye Başkanı Mehmet Emin Geylani, 200 milyon liralık yatırımla ilçenin alt ve üst yapı konusundaki eksikliklerini giderdiklerini belirtti.

Bitlis'in Tatvan Belediye Başkanı Mehmet Emin Geylani, 200 milyon liralık yatırımla ilçenin alt ve üst yapı konusundaki eksikliklerini giderdiklerini belirtti.

Geylani, gazetecilere yaptığı açıklamada 6 yıldır devam eden alt ve üst yapı projesini yıl sonuna kadar tamamlamayı hedeflediklerini söyledi.

Projenin ilçe merkezindeki tüm kanalizasyon, yol, kaldırım yenileme, içme ve yağmur suyu sistemini kapsadığını aktaran Geylani, şunları kaydetti:

"İlçe merkezinde yaklaşık 40 yıl önce yapılan alt yapı vardı. Bu alt yapı artık işlevini bitirmiş ve yeterli gelmiyordu. Bunun yenilenmesi gerekiyordu. 2015 yılında başlayan alt yapı, göreve geldiğimizde yüzde 22'lik bir aşamaya varmıştı. Hızlı bir çalışma başlattık ve şu an yüzde 80'i aştık. Bu proje, 153 bin metre kanalizasyon, 171 bin metre içme suyu, 12 bin metre yağmur suyu sistemini kapsıyor. Büyük bir alt yapı çalışması ve yaklaşık maliyeti 200 milyonu bulacak. Geçen yıl Cumhuriyet Caddesi'nin bir tarafını alt ve üst yapı olarak tamamlamıştık. Bu yıl da caddenin diğer tarafının alt yapısı tamamlandı ve karayolları buranın sıcak asfalt çalışmasını yürütecek. Ardından kaldırım çalışması ve ışıklandırma yapılacak. Bu yıl da 400 bin metrekare yol yenileme çalışmamız olacak."

Alt yapı ve üst yapı çalışmaları nedeniyle vatandaşlara verdikleri rahatsızlıktan dolayı özür dileyen Geylani, "Eylül ayı sonuna kadar bütün alt yapı çalışmalarımızı tamamlamış olacağız. Böylelikle ilçemizin yaklaşık 50 yıllık alt yapı ihtiyacını karşılamış ve üst yapı sorununu gidermiş olacağız. Şimdiden ilçemize hayırlı olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Servet Taşdemir

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