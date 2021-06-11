Son dakika gündem: Su Elçileri Derneğince oluşturulan mobil tır Ordu'da çocuklarla buluşturuldu

Son dakika haber... Su Elçileri Derneği tarafından çevre ve su konularında bilinçlenme amacıyla oluşturulan mobil tır, Ordu'ya ulaştı.

Su Elçileri Derneği tarafından çevre ve su konularında bilinçlenme amacıyla oluşturulan mobil tır, Ordu'ya ulaştı.

Büyükşehir Belediye binası önüne park eden ve içindeki eğitim materyalleriyle çocuklara suyun öneminin anlatıldığı tır ziyarete açıldı.

Altınordu Kaymakamı Erkan Karahan ve DSİ 75. Şube Müdürü Mehmet Kurul da tıra gelerek, etkinlik hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Araç içerisinde gösterimi yapılan animasyonu da izleyen Karahan, çocuklara katılım belgesi ve çeşitli hediyeler verdi.

Kaymakam Karahan, gazetecilere, etkinliğin su güvenliği ve suyun tutumlu kullanılmasına dikkati çekmek amacıyla Tarım ve Orman Bakanlığı, DSİ Genel Müdürlüğü, Milli Eğitim Bakanlığı ve Su Elçileri Derneğince organize edildiğini söyledi.

Mobil tırın il il gezerek çocukların bu konudaki farkındalığının arttırılmasının hedeflendiğini vurgulayan Karahan, "Gayet güzel bir katılım söz konusu. Gelecek nesillerimize daha güzel, daha iyi çevre bırakılması noktasında çok önemli bir etkinlik. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum." dedi.

Çocuklara suyun tasarruflu ve bilinçli kullanılması yönünde eğitici bilgilerin verileceği tır, yarın da Giresun'da ziyaret edilebilecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Eyüp Elevli