Son dakika gündem: Şehit annesi, acı haberi ziyaretine gittiği diğer oğlunun evinde aldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika gündem: Şehit annesi, acı haberi ziyaretine gittiği diğer oğlunun evinde aldı

Son dakika gündem: Şehit annesi, acı haberi ziyaretine gittiği diğer oğlunun evinde aldı
Demirören Haber Ajansı / Soner GÜLEZER - Haberler | Güncel

Bir son dakika haberine göre IRAK'ın kuzeyinde terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen Pençe Yıldırım operasyonunda şehit olan Sözleşmeli Er Müslim Toprak'ın (25) annesi Latife Toprak, acı haberi, ziyaretine geldiği Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde yaşayan diğer oğlunun evinde aldı.

IRAK'ın kuzeyinde terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen Pençe Yıldırım operasyonunda şehit olan Sözleşmeli Er Müslim Toprak'ın (25) annesi Latife Toprak, acı haberi, ziyaretine geldiği Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde yaşayan diğer oğlunun evinde aldı.

Gölcük Kaymakamı Cengiz Karabulut, Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, Gölcük Deniz Ana Üs Komutanı Tuğamiral Refik Levent Tezcan, ilçenin Piyalepaşa Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda yaşayan şehit Sözleşmeli Er Müslim Toprak'ın ağabeyi Remzi Toprak'ın evine giderek, misafirliğe gelen annesi Latife Toprak'a acı haberi verdi. Şehit askerin ağabeyinin evine Türk Bayrağı asıldı. Rahatsızlanan şehidin annesi Latife Toprak, sağlık kontrolü için Gölcük Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Şehidin annesinin daha sonra İstanbul'a götürüleceği bildirildi.Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, "Ailesi İstanbul'da ikamet ediyor. Annesi, şehidin ağabeyinin yanına geldiği için kendisine biz şehit haberini ulaştırdık. Rahmet dileklerimizi, sabır dileklerimizi ilettik. Şehidimizin cenazesi yarın İstanbul'da Edirnekapı Şehitliğinde defnedilecek. Cenaze Ataşehir Camii'nden kalkacak" dedi.


Son dakika gündem: Şehit annesi, acı haberi ziyaretine gittiği diğer oğlunun evinde aldı
Son dakika gündem: Şehit annesi, acı haberi ziyaretine gittiği diğer oğlunun evinde aldı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Soner GÜLEZER

'Pençe' ve 'Eren' operasyonlarının sürdüğü Şırnak'ta askeri hareketlilik: Teröristlere ait hedefler ateş altına alındı
'Pençe' ve 'Eren' operasyonlarının sürdüğü Şırnak'ta askeri hareketlilik: Teröristlere ait hedefler ateş altına alındı
Önlenen otogar saldırısında yeni görüntüler ortaya çıktı! Teröristler kıyafet değiştirmiş
Önlenen otogar saldırısında yeni görüntüler ortaya çıktı! Teröristler kıyafet değiştirmiş
İstanbul'daki otogarda ele geçirilen 5 kilo patlayıcının türü belli oldu
İstanbul'daki otogarda ele geçirilen 5 kilo patlayıcının türü belli oldu
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Vedat Bilgin Süleyman Soylu Fahrettin Altun Kemal Kılıçdaroğlu Zehra Zümrüt Selçuk
Magazin Hadise Meral Kaplan Hakan Sabancı Burcu Biricik
Spor Muslera Fatih Terim Fırat Aydınus Abdullah Avcı Hamza Hamzaoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Mayıs Alkol
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Son dakika gündem: Şehit annesi, acı haberi ziyaretine gittiği diğer oğlunun evinde aldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 30.4.2021 15:14:22. #1.15#

title