Son dakika gündem: Şanlıurfa'da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda 17 zanlı tutuklandı - Haberler
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Son dakika gündem: Şanlıurfa'da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda 17 zanlı tutuklandı

AA / Mehmet Fatih Aslan - Haberler | Güncel
Son dakika gündem: Şanlıurfa'da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda 17 zanlı tutuklandı

Gelen son dakika haberlerine göre Şanlıurfa'da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda gözaltına alınan 32 şüpheliden 17'si tutuklandı.

ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda gözaltına alınan 32 şüpheliden 17'si tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, uyuşturucu madde kullanımı ve satışıyla mücadele çalışmaları kapsamında kentteki çok sayıda adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda 32 şüpheli gözaltına alındı.

Adreslerde yapılan aramalarda, 340 gram eroin, 770 gram esrar, 281 uyuşturucu hap, 240 gram metamfetamin, 30 gram sentetik uyuşturucu, tabanca, 4 hassas terazi ve 3 bin 385 lira para ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından iki şüpheli serbest bırakıldı, 30 zanlı ise "uyuşturucu madde ticareti yapma" iddiasıyla adliyeye sevk edildi.

Zanlılardan 17'si tutuklanırken diğerleri ise adli kontrol şartları uygulanarak serbest bırakıldı.

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AA / Mehmet Fatih Aslan - Son Dakika Haberleri

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