Son dakika gündem: Şanlıurfa'da manavdan hırsızlık anı güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı

Bir son dakika haberine göre Şanlıurfa'nın Siverek ilçesindeki bir manavdan gerçekleşen hırsızlık anı, güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesindeki bir manavdan gerçekleşen hırsızlık anı, güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Siverek-Viranşehir kara yolunda manav işleten Ramazan Kurt, sabah iş yerini açtığında kasasındaki paranın yerinde olmadığını fark etti.

Güvenlik kamera görüntülerini inceleyen Kurt, gece saatlerinde 2 kişinin iş yerine girdiğini ve kasadaki parayı aldığını tespit etti.

Polis merkezine başvuran Kurt, hırsızlardan şikayetçi oldu.

Kurt, gazetecilere yaptığı açıklamada, sabah iş yerine geldiğinde hırsızlık olayını fark ettiklerini söyledi.

Şikayetçi olduklarını belirten Kurt, şunları kaydetti:

"Gece iki arkadaşımız burada uyurken at arabasıyla gelen yaşları tahminen 20-22 olan 4 kişi manava giriyor. Biri dışarıyı gözetlerken biri de uyuyan arkadaşlarımızın başında bekliyor, diğer 2 kişi de kasaya gidiyor. Kasada yüklü miktarda para olmadığı için bozuk olan 500 lirayı alıyor. Durumu gören komşularımız, arkadaşlarımızı arayarak uyandırıyor. Arkadaşlarımız arıyorlar ancak kimseyi bulamıyor. Esnaflarımız ve komşularımız bu konuda çok duyarlı ve bize yardımcı oluyorlar. Sonuçta burada kalan iki genç arkadaşımızın gece başlarına bir şey gelir mi diye korkuyoruz. Gerekli bilgileri emniyet müdürlüğüne verdik. Araştırma devam ediyor."

Kamera kayıtlarında, manava giren şüphelilerin, kasadan bir miktar parayı alarak kaçması, yoldan geçen araçlar ve vatandaşlardan tedirgin olan hırsızların çökerek bir süre gizlenmeleri yer alıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cuma Sarı