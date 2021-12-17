Son dakika gündem: SAĞLIK BAKANLIĞI ATAMA YAPTI, HASTALAR MUTLU OLDU

DİYARBAKIR (DHA) - DİYARBAKIR Çocuk Hastalıkları Hastanesi'nde doktor olmayan bölümlere yapılan uzman hekim atamaları, bölge halkını sevindirdi.

Sağlık Bakanlığı tarafından, Diyarbakır Çocuk Hastalıkları Hastanesi'nde 1 yıldır hizmet verilemeyen 'Çocuk Nöroloji' bölümüne Uzm. Dr. Serpil Bilge, 6 aydır uzman hekim olmayan 'Alerji' bölümüne Uzm. Dr. Nevzat Başkaya ve 'Çocuk Metabolizma Hastalıkları'na da Uzm. Dr. Hüseyin Bilgin'in atanması, bu branşlar için şehir dışına çıkmak zorunda kalan aileleri sevindirdi. Uzun süredir boş bulunan branşlardaki bölümlere doktor atanmasıyla halk kliniklere akın etti. Göreve yeni başlayan Alerji Uzmanı Doktor Nevzat Başkaya, halkın mağduriyetinin önlendiğini belirterek, çocuklardaki alerji hastalıklarının ilaçla tedavisine de başlandığını söyleyerek, 'Alerji, ağır egzamalar, astım, kış döneminde olduğumuz için daha çok uzamış öksürükler, süreçte yoğun gördüğümüz hastalar. Çok ağır egzaması olanlar, besin alerjisi hastalarımız da oldu' dedi.

'HASTALAR, DOKTORA HASRET KALMIŞ'

Nöroloji Uzmanı Dr. Serpil Bilge, muayene ettiği çocukların ailelerinden olumlu tepkiler aldıklarını belirterek, 'Bizi gören ailelerin yüzü gülüyor. Genelde epilepsi, otizm ve sinir hastalıkları, nöropati, distoni hastalarımız var. Hastalar hasret kalmışlardı. 1 yıldır çocuk nöroloji yok. O açıdan buraya geldiğim için çok mutlular. Hatta, 'Hocam siz hep kalın burada. Hatta bir tane de yetmez 2, 3 doktor olsa daha iyi olur' diyenler çoğunlukta. Çünkü yoğun hasta akımı var bu hastaneye? diye konuştu.

Diyarbakır Çocuk Hastalıkları Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Semih Canpolat, görevde olmayan branşlara atama yapılmasının hasta çocukların ailelerini mutlu ettiğini belirterek, 'Çocuk nörolojisi, çocuk alerjisi ve çocuk metabolizma hastalıkları dalında doktor açığı vardı. Taleplerimizi ve görüşlerimizi bakanlığa bildirdik. Olmayan branştaki uzman arkadaşlarımız hastanemizde göreve başladı' dedi.

'HASTALARIN BAŞKA YERLERE GİTMESİNİ ÖNLEMİŞ OLDUK'

Çocuk Hastalıkları Hastanesi'nin bölge hastanesi konumunda sağlık hizmeti verdiğini belirten Uzm. Dr. Canpolat, 'Uzun yıllardır bir bölge hastanesi görevini yürüten Mardin, Şırnak, Bitlis, Bingöl, Siirt gibi civar illerden hasta alan bir bölge hastanesi konumundayız. Özellikle yan dalların olması buraya gelen hastalarımızın da taleplerini karşılamada gayet iyi oluyor. Diyarbakır'a çocuk yan dal uzmanı arkadaşlarımızı getirmemiz, bölgedeki hem hekim arkadaşlarımızı rahatlattı. Hastalarımızın Batı illerine, daha büyük merkezlere gitmesini de önlemiş olduk. Hasta çocukların aileleri çok mutlu, dua ediyorlar. Çok büyük bir mağduriyetin önüne geçildiğini dile getiriyorlar' diye konuştu.