Son dakika gündem: Rus savaş gemisi, Çanakkale Boğazı'ndan geçti
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Son dakika gündem: Rus savaş gemisi, Çanakkale Boğazı'ndan geçti

Son dakika gündem: Rus savaş gemisi, Çanakkale Boğazı'ndan geçti
Demirören Haber Ajansı / Mustafa Suiçmez - Haberler | Güncel

Edinilen son dakika gelişmesine göre ÇANAKKALE Boğazı'ndan geçen, Rus Donanması'na ait 'Vasily Bykov' isimli savaş gemisi, Akdeniz'e doğru yol aldı.

ÇANAKKALE Boğazı'ndan geçen, Rus Donanması'na ait 'Vasily Bykov' isimli savaş gemisi, Akdeniz'e doğru yol aldı.

Marmara Denizi'nden saat 07.15'te Çanakkale Boğazı'na giriş yapan, Rus Donanması'na ait, 368 borda numaralı 'Vasily Bykov' isimli savaş gemisi, boğazın manevra yapılması en güç noktası olan Nara Burnu'nu dönükten sonra saat 08.30 sıralarında Çanakkale önlerine ulaştı. Kilitbahir köyü dağındaki 'Dur Yolcu' yazısı ile Kilitbahir Kalesi önünden geçen savaş gemisi, Akdeniz'e inmek üzere Ege Denizi'ne doğru yol aldı. Boğaz geçişi sırasında gemiye, güvenlik gerekçesiyle Türk Sahil Güvenlik botuyla eşlik edildi. 


Son dakika gündem: Rus savaş gemisi, Çanakkale Boğazı'ndan geçti
Son dakika gündem: Rus savaş gemisi, Çanakkale Boğazı'ndan geçti
Son dakika gündem: Rus savaş gemisi, Çanakkale Boğazı'ndan geçti
Son dakika gündem: Rus savaş gemisi, Çanakkale Boğazı'ndan geçti

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mustafa Suiçmez

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