Son dakika gündem: Rize'de hafriyat yüklü kamyon devrildi: 1 ölü, 2 yaralı
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Son dakika gündem: Rize'de hafriyat yüklü kamyon devrildi: 1 ölü, 2 yaralı

10.10.2020 19:57 | Son Güncelleme: 10.10.2020 20:00
Son dakika gündem: Rize'de hafriyat yüklü kamyon devrildi: 1 ölü, 2 yaralı

Son dakika haber: Rize'nin İkizdere ilçesindeki trafik kazasında 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Rize'nin İkizdere ilçesindeki trafik kazasında 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Demirkapı yolu için hafriyat taşıyan Ali Fırat yönetimindeki 53 AP 893 plakalı kamyon, Homeze Yaylası istikametinde rampa çıktığı sırada devrildi.

Yaralanan sürücü Fırat ve araçtaki Eyüp Ayhan, Rize Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kamyonun altına kalan Mehmet Dumankaya ise 112 Acil Sağlık ve İkizdere Arama Kurtarma ekiplerince bulunduğu yerden çıkarıldı. Dumankaya'nın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Kamyonun vinç yardımıyla kaldırıldığı kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhittin Sandıkçı

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