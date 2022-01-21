Son dakika gündem: REYHANLI'DA ŞEHİT SEZER UÇAR'IN ADININ VERİLDİĞİ OKULDA ŞEHİT KÖŞESİ TÖRENLE AÇILDI

Edinilen son dakika gelişmesine göre VAN'ın Çatak ilçesi kırsalında, 2020 yılında, PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Sezer Uçar'ın memleketi Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde adının verildiği okulda kurulan şehit köşesi törenle açıldı.

ÇATAK, VAN (DHA) - VAN'ın Çatak ilçesi kırsalında, 2020 yılında, PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Sezer Uçar'ın memleketi Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde adının verildiği okulda kurulan şehit köşesi törenle açıldı.

Reyhanlı'da Şehit Jandarma Uzman Çavuş Sezer Uçar'ın adının verildiği TOKİ Şehit Sezer Uçar Ortaokulu'nda düzenlenen törene şehidin ailesi, Kaymakam Yasin Öztürk askeri ve mülki erkan katıldı. Öğrencilerin tatile girmesi nedeniyle karnelerin de dağıtımının yapıldığı okulda düzenlenen şehit köşesi törenle hizmete açıldı. Törene ayırca annesı Emine Uçar, babası Hasan Uçar, şehit oğlunun adının verildiği okulda ayrıca şehit köşesi düzenlenmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek emeği geçen yetkililere teşekkür etti. Şehit Sezer Uçar'ın kardeşi Muhammed Mustafa Sezer'in de aynı okulda eğitim öğretim gördüğü kaydedildi. 6'ncı sınıf öğrencisi olan Sezer'e karnesini Kaymakam Yasin Öztürk verdi.