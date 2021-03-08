Son dakika gündem: Rektör Savaşan'dan 8 Mart Dünya Kadınlar Gününde çiçekli kutlama

Edinilen son dakika gelişmesine göre Sakarya Üniversitesi (SAÜ) Rektörü Prof. Dr. Fatih Savaşan ve üniversite yönetimi, "8 Mart Dünya Kadınlar Günü" dolayısıyla fakülte ve birimlere ziyaretlerde bulundu.

Sakarya Üniversitesi (SAÜ) Rektörü Prof. Dr. Fatih Savaşan ve üniversite yönetimi, "8 Mart Dünya Kadınlar Günü" dolayısıyla fakülte ve birimlere ziyaretlerde bulundu.

SAÜ Rektörü Fatih Savaşan ve eşi Sema Savaşan, Sakarya Üniversitesi Kadın ve Aile Araştırmaları Müdürü Doç. Dr. Hülya Terzioğlu'nu, Sağlık Bilimleri Fakülte Dekanı Prof. Dr. Dilek Aygin'i, SAÜ Devlet Konservatuvarı Müdürü Prof. Dr. Nilgün Sazak'ı, Osmanlı Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Mükerrem Bedizel Aydın'ı, Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Koordinatörü Dr. N. Güliz Uğur'u ve tüm akademik idari personelin Kadınlar Gününü kutlayıp günün anısına çiçek takdiminde bulundu.

SAÜ Genel Sekreteri Dr. Öğr. Üyesi Yaşar Kahraman da Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanı Öğr. Gör. Şenay Kesim'i ve Strateji Geliştirme Daire Başkanı Gönül Keskin'ni ziyaret ederek Kadınlar Gününü kutladı. - SAKARYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı