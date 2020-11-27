Polise, "Başıma silah dayayıp, 600 bin liramı gasbettiler" diyen kadın parayı kumarda kaybetmiş

Antalya'da yol kenarında yatarken bulunan S.D. adlı bir kadın kendisini bulan polislere bankadan çektiği 200 bin lira ile 400 bin liralık altınının gasbedildiğini söyledi. Olayla ilgili inceleme başlatan polisler S.D.'nin bankadan eli boş çıktığını tespit etti. Sorgusunda gerçeği itiraf eden S.D. kumarda 150 bin lira kaybettiğini söyledi.

Antalya'nın Kemer ilçesinde, otomobilinin yanında yerde yatarken bulunan S.D. (30), olay yerine gelen polis ekiplerine, otomobilinin önünü kesen maskeli iki şüphelinin başına silah dayayıp, bankadan çektiği 200 bin lira ile 400 bin lira değerindeki altınını çaldığını söyledi. Güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis, bankadan eli boş çıktığını belirlediği kadını sorguya aldı. Polis merkezinde gerçeği itiraf eden S.D., kumarda 150 bin lira kaybettiğini, ailesine bunu anlatamayacağı için böyle bir yola başvurduğunu söyledi.

YERE YATIP YARDIM BEKLEDİ

Kemer ilçe merkeziyle Kiriş Mahallesi arasında bulunan dağ yolunda dün öğleden sonra park halindeki otomobilin yanında bir kadının yerde yattığı ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Olayın yaşandığı yerden minibüsle geçen Safiye Uçarcı ve Mehmet Beşe de durup, adının S.D. olduğunu söyleyen kadının yardımına koştu. Kemer İlçe Emniyet Müdürü Deniz Yılmaz ve çok sayıda polis ekibi olay yerine geldi.

GASBEDİLDİĞİNİ SÖYLEDİ

S.D., polis ekiplerine; kimliği belirsiz, yüzlerinde maske, ellerinde eldiven bulunan iki erkek şüpheli tarafından 07 K 7376 plakalı otomobilinin durdurulduğunu iddia etti. Başına silah dayayan iki şüphelinin bankadan çektiği ve çantasına koyduğunu söylediği 200 bin lira nakit para ve 400 bin lira değerinde altınını çaldığını anlatan S.D., şüphelilerin daha sonra dağlık alanda kaybolduğunu söyledi. S.D'nin ifadeleri üzerine polis ekipleri dağlık alanda ve çevrede çalışma başlatırken, fenalık geçiren S.D. için de ambulans istedi. Ambulanstaki doktor S.D.'ye müdahale ederken, olay yerine gelen anne ve babası da kadını sakinleştirmeye çalıştı.

GERÇEĞİ POLİS MERKEZİNDE İTİRAF ETTİ

İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı olay yeri inceleme ekibi otomobilde ve çantada parmak izi çalışması yaparken bir yandan da banka önünde, çevredeki mobese ve işletmelerin kameralarında olaya karıştığı söylenen şüphelilerle ilgili inceleme başlattı. Polis bankanın güvenlik kameralarından yaptığı incelemede S.D.'nin eli boş şekilde çıktığını tespit etti. Olay yerindeki müdahalesinin ardından polis merkezine götürülen S.D., ifadesinde gerçeği itiraf etti. S.D., kumarda 150 bin lira kaybettiğini, ailesine bunu anlatamayacağı için böyle bir yola başvurduğunu söyledi.'Suç uydurmak'tan hakkında işlem yapılan S.D., ardından serbest bırakıldı.

"HER ŞEYİM GİTTİ" DİYE BAĞIRIYORDU'

Yerde yatarken gördüğü kadına yardım edenlerden Safiye Uçarcı, "Denk geldik, yerde yatıyordu. Biz süt satmadan geliyorduk. 'Her şeyim gitti' diye bağırıyordu. 'Ben H.D.'nin kızıyım' dedi. O zaman hemen kucakladım. Kafasından aşağı su döktüm. Ben korktum yani kıza ne olduğunu anlayamadım. Ben de bilemedim. Ama biz çok üzüldük bu olaya. Muhtarı aradım. Babasını arattırdım" dedi.

"BAŞINA SİLAH DAYAMIŞLAR"

S.D.'ye yardım eden Mehmet Beşe de "Biz minibüsle gidiyorduk. Yanımdaki hanımefendiyi Çamyuva'ya götürüyordum. Kız yerde yatıyordu. Arabamızı park ettik. Burada iki arkadaş bayan ve erkek yürüyüş yapıyorlarmış onlar aramışlar polisi 'kız yerde yatıyor' diye. Biz de hemen geldik, kız burada yatıyordu baygın vaziyette. Elimizdeki arabamızdaki suyu aldık ayılttık, arabaya oturttuk. 'Yakınlarına ulaşalım' dedik. Ondan sonra tekrar ekibi aradık. Kız kendine gelmeye çalışırken ayılttık birazcık. Silah dayamışlar. Durdurup silah çekmişler kıza. Kafasına silah dayamışlar. Parasını almışlar. Bileziklerini almışlar" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Levent YENİGÜN