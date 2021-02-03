Son dakika gündem: PODGORİCA - Kovid-19 aşılarının henüz ulaşmadığı Karadağ'da halk endişeli

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Balkanlar'ın nüfus bakımından en küçük ülkesi Karadağ'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşılarının hala ülkeye ulaşmaması halkı endişelendirdi.

Hükümetin daha önce aşılama programının Ocak 2021'de başlayacağını açıklamasına rağmen sipariş edilen aşıların hala ülkeye ulaşmamış olması hükümete karşı eleştirileri de beraberinde getirdi.

Karadağ hükümeti Rusya'dan 50 bin doz "Sputnik V" aşısı, Çin'den 150 bin doz "Sinopharm" aşısı ve doz sayısı açıklanmamakla birlikte bir miktar da Pfizer/BioNTech aşısı sipariş etse de henüz hiçbir aşı 620 bin nüfuslu bu küçük Balkan ülkesine ulaşmadı.

Karadağ Sağlık Bakanı Jelena Borovinic Bojovic, aşılama programının Pfizer/BioNTech aşısı ile başlayıp Rusya ve Çin'den gelecek aşılarla devam edeceğini belirterek bu şekilde insanlara seçme imkanı da sunmak istediklerini kaydetti.

Borovinic Bojovic, iki hafta önce yaptığı bu açıklamada, aşıların yakın zamanda Karadağ'a ulaşacağını belirtirken her üç aşının da iyi ve güvenli aşılar olduğunu söyledi.

Bakanın açıklamasının üzerinden geçen zaman içinde aşılama çalışmalarıyla ilgili herhangi bir gelişme yaşanmazken ülke medyasında çıkan haberlerde aşıların Şubat 2021 ortasında ülkeye ulaşabileceği ifade edildi.

Salgının başında Avrupa'da Kovid-19'un bulaştığı son ülke olan, hatta 24 Mayıs 2020'de aktif Kovid-19 vakasının kalmadığı açıklanan Karadağ, bugün nüfusa oranla vaka sayısında Avrupa'da üçüncü sıraya yükselirken ülkede son 1 haftada günde ortalama 460 yeni vaka tespit edildi.

Karadağlılar aşılamanın başlamamasından endişe duyuyor

Başkent Podgorica'da yaşayan İvana isimli vatandaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, aşıların hala ülkeye ulaşmamasında yetkililerin ihmali olduğunu kaydederek, yaşananları "sorumsuzluk" olarak nitelendirdi.

Bir başka Podgoricalı Uros ise aşıların gecikmesinin özellikle ülkedeki yaşlı nüfus için tehlike arz ettiğini vurguladı.

Jela isimli emekli bir Karadağlı ise aşıların hala ülkeye ulaşmamış olmasının anlaşılabilir bir durum olmadığını kaydederek, "Bence sorun para. Aşıların üretim safhasında yatırım yapanlar şimdi aşılamaya geçti." değerlendirmesinde bulundu.

Dragutin isimli bir vatandaş, sabırlı olmaktan başka çareleri olmadığını ifade ederek salgının tamamen sona ermesi için dünyadaki herkesin aşılanmasının önemine işaret etti.

Dr. Erakovic: "Kitlesel aşılama bir an önce başlatılmalı"

Dr. Jevto Erakovic, ülkedeki aşılama programının çok daha önce başlaması gerektiğini belirterek "Ağustos 2020'deki seçimlerden sonra yeni hükümet, aşı konusunda iş adamlarından gelen yardımını kabul etmedi ve biz de geciktik." dedi.

Teklif edilen bu yardımların o dönemde kabul edilmesi gerektiğini savunan Erakovic, kitlesel aşılamanın bir an önce başlatılması gerektiğini vurguladı.

Karadağ'da salgının başından beri 62 bin 476 kişide Kovid-19 tespit edilirken 818 kişi virüs nedeniyle hayatını kaybetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Milos Vujovic