Son dakika haberleri | Otomobilin 10 dakikada çalınması kamerada

Edinilen son dakika haberine göre BURSA'da, park halindeki otomobilin çalınma anı, güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

BURSA 'da, park halindeki otomobilin çalınma anı, güvenlik kamerasına anbean yansıdı. Kamera kayıtlarında, hırsızlık şüphelisinin, aracı 10 dakika içinde çaldığı görülüyor.

Olay, 11 Nisan'da, Mustafakemalpaşa ilçesi Atariye Mahallesi'nde meydana geldi. Lise öğretmeni İsa Güzel (50), akşam saatlerinde 16 SN 184 plakalı otomobilini evinin bulunduğu sokağa park etti. Sabah geldiğinde otomobilini yerinde göremeyen Güzel, çevredeki güvenlik kameralarının kayıtlarını inceledi. Görüntülerden otomobilinin çalındığını tespit eden Güzel, polise bildirdi. Bölgeden çok sayıda güvenlik kamerası kaydını incelemeye alan polis, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. Kamera kayıtlarında, hırsızlık şüphelisinin, bir süre sokakta gezip, aracı 10 dakika içinde çaldığı görülüyor.

- Bursa

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Gökhan ÖZHAN