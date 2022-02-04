Son dakika gündem: MUĞLA ORMAN YANGINLARINDA ZARAR GÖREN ÇİFTÇİLERİN YARALARI SARILIYOR

MUĞLA (DHA) - MUĞLA'da geçen yıl meydana gelen orman yangınlarında tarım ürünleri zarar gören 9 ilçedeki 57 mahallede bulunan çiftçiler için toplamda 20 milyon 724 bin liralık destek için proje hazırlandı. Bu kapsamda Muğla'da İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nce Milas'taki yangınlarda ürünleri zarar çiftçilere, törenle saman, yem, tohum, fidan ve ekipman desteğinin yapıldı. Ayrıca, 'Kadın Dayanışmasıyla Koyun Yetiştiriciliği Projesi' kapsamında 1000 kadın üreticiye, 10 bin koyun, 400 koç dağıtıldı.

Muğla'da 29 Temmuz 2021'de çıkan ve 12 Ağustos'ta sona eren orman yangınlarının ardından, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nce 9 ilçedeki 57 kırsal mahalledeki çiftçiler için projeler hazırladı. Ekiplerin saha çalışması sonrası çiftçilerin yangınlarda zarar gören ürünleri tespit edildi. Bu kapsamda, toplam 20 milyon 724 bin liralık 57 proje hazırlandı. Geçen 14 Ağustos'ta hazırlanan Entegre Tarımsal Kalkınma Projeleri (ETAP) kapsamında, çiftçilere yaklaşık 5 aylık süre içerisinde 100 bin fidan, 154 bin kilogram tohum, 80 bin 80 kilogram gübre, 183 bin 749 kilogram arı keki, 45 teknik ekipman, 4 bin 220 zeytin kasası, 2 milyon 270 bin kilogram saman olmak üzere toplamda 11 milyon 28 bin 224 lira destek sağlandı.

ÇİFTÇİLERE TESLİM EDİLDİ

Proje kapsamında Milas'ın Ören Mahallesi'nde çiftçilere, desteklerin teslimi için temsili tören yapıldı. Törene Muğla İl Tarım ve Orman Müdürü Barış Saylak, Muğla İl Kültür ve Turizm Müdürü Zekeriya Bingöl, sivil toplum kuruluşu yetkilileri, muhtarlar ve çok sayıda üretici katıldı. İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan program protokol konuşmalarıyla devam etti. Temsili olarak üreticilere, destek için dağıtılan ürünler teslim edildi. Öte yandan, TIR'lar içerisinde bulunan yem, saman, fidan gibi tarımsal ürünler muhtarlar arıcılığıyla üreticiyle buluşturulacağı bildirildi.Törende aynı zamanda Muğla İl Tarım ve Orman Müdürlüğü destekleriyle hazırlanan ve 2022-2023 yılında uygulanacak olan 'Kadın Dayanışmasıyla Koyun Yetiştiriciliği Projesi' kapsamında 1000 kadın üreticiye, 10 bin koyun, 400 koç dağıtımı yapıldı.

'HERKES DEVLETİNİN YANINDA OLDU'

Törende konuşan Muğla İl Tarım ve Orman Müdürü Barış Saylak, "Herkes yangınlarda bütün imkanlarıyla, devletinin yanında oldu ve alevlere su dökmeye koştu. 12 Ağustos'ta yangınlar bitti, 14 Ağustos'ta Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin talimatıyla il binamızda, toplantı gerçekleştirdik. Muğla'da yangından zarar gören 57 kırsal mahallenin her birinin uygun ne dertleri varsa tek tek tespit edilip, proje hazırlatılacağı talimatı bize iletildi. Arkadaşlarımız bütün mahalleri, muhtarları dolaştılar. Bunun sonucunda ortaya etap projelerimiz çıktı. 57 kırsal mahalle için yaptığımız projelerin toplam değeri 20 milyon 724 bin liradır. Bunun 12 milyon liralık bölümünü gerçekleştirdik. Bugün 1830 ton saman ve büyükbaş ile küçükbaş hayvan yemi Muğla il sınırlarına girdi. Yangından zarar gören bölgelerde gerçek ihtiyaç sahiplerine bunları tek tek dağıtacağız. Gelen kamyonlar onların sesidir. Bugün burada Milas ve Bodrum'a 184 ton saman, 58 ton büyükbaş hayvan, 36 ton küçükbaş hayvan yemi toplamda 278 ton yem dağıtımı yapılacak. İl geneli 5 ilçe, 18 mahallede 1091 ton saman, 329 ton büyükbaş, 410 ton küçükbaş hayvan yemi dağıtıyoruz. Tarımda kullanılan alet ve edevatları köylerin ortak kullanımına vereceğiz. Hayvancılık anlamında 1000 kadın üreticilerimize 10 bin koyun 400 koç dağıtımı yapılacak" dedi.