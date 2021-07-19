Son dakika gündem: Mersin şehitliğinde hüzünlü bayramlaşma
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Son dakika gündem: Mersin şehitliğinde hüzünlü bayramlaşma

Son dakika gündem: Mersin şehitliğinde hüzünlü bayramlaşma
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haberler: Mersin'de Kurban Bayramı dolayısıyla şehitlikte düzenlenen bayramlaşma töreninde duygulu anlar yaşandı.

Mersin'de Kurban Bayramı dolayısıyla şehitlikte düzenlenen bayramlaşma töreninde duygulu anlar yaşandı. Evlatlarının kabri başındaki ailelerin hüznünü paylaşan Vali Ali İhsan Su, şehit aileleri ile yakından ilgilenerek acılarına ortak oldu.

Mersin Valiliği tarafından Akbelen Şehir Mezarlığı içindeki şehitlikte düzenlenen törene Vali Ali İhsan Su'nun yanı sıra, Akdeniz Bölge ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Fuat Gedik, Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, milletvekilleri, il protokolü, sivil toplum kuruluş temsilcileri, şehit yakınları ve gaziler katıldı.

Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başlayan törende şehitler için dua edildi. Şehit kabirlerini ziyaret ederek tek tek karanfil bırakan Vali Su, şehit aileleri ile gazilerin bayramını kutlayarak, onlarla bir süre sohbet etti, acılarına ortak oldu. Bayram tadında bir bayram geçirme temennisinde bulunan Vali Su, korona virüs salgınına dikkat çekerek, "Covid-19 salgını tedbirleri çerçevesinde maske, mesafe ve hijyen kurallarına dikkat ederek, bu bayramı güzel bir şekilde geçirelim. Bayramlar bizim en çok dayanışma gösterdiğimiz, kardeşlik, birlik ve beraberlik duygularımızın zirveye ulaştığı çok özel günler. Bu çerçevede bu bayramda yine paylaşma, dayanışma ve kardeşlik duygularını en iyi şekilde ortaya koyduğumuz günler olacak" dedi.

Sözlerinin sonunda şehitleri rahmet, gazileri minnetle yad ettiklerini kaydeden Vali Ali Su, tüm İslam aleminin Kurban Bayramını kutladı. - MERSİN

Son dakika gündem: Mersin şehitliğinde hüzünlü bayramlaşma
Son dakika gündem: Mersin şehitliğinde hüzünlü bayramlaşma
Son dakika gündem: Mersin şehitliğinde hüzünlü bayramlaşma
Son dakika gündem: Mersin şehitliğinde hüzünlü bayramlaşma

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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