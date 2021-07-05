Son dakika gündem: Mersin'deki uyuşturucu operasyonunda bir zanlı tutuklandı
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Son dakika gündem: Mersin'deki uyuşturucu operasyonunda bir zanlı tutuklandı

Son dakika gündem: Mersin'deki uyuşturucu operasyonunda bir zanlı tutuklandı
Anadolu Ajansı / Gül Meltem Temiz - Haberler | Güncel

Son dakika haberler: Mersin'de 2 kilo 185 gram esrar ile 784 kök Hint keneviri ele geçirildi, gözaltına alınan 2 kişiden biri tutuklandı.

Mersin'de 2 kilo 185 gram esrar ile 784 kök Hint keneviri ele geçirildi, gözaltına alınan 2 kişiden biri tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Mezitli ilçesi Fındıkpınarı Mahallesi'ndeki ormanlık alanda uyuşturucu yetiştirdikleri iddia edilen şüphelilerin ikametine operasyon düzenlendi.

İkamet ve çevresindeki ormanlık alandaki aramada 2 kilo 185 gram esrar ile 784 kök Hint keneviri ve av tüfeği ele geçirildi, 2 zanlı gözaltına alındı.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden biri nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, diğeri ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gül Meltem Temiz

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